Волшебные роли

Рыцари, герои русских народных сказок и персонажи Александра Грина, вороны, моряки... Всех их можно было встретить на минувшей неделе во Введенской специальной (коррекционной) школе, имеющей интернат для обучающихся, детей­сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кстати, именно так сейчас называется бывший детский дом. Здесь прошел областной фестиваль самодеятельного театрального творчества «Магия сцены». Желающих проявить себя было много – 23 коллектива. Ребята удивляли судей целых два дня.

Да здравствует театр!

Это ежегодное мероприятие. Коллективы детских домов всегда ждут его с нетерпением, активно готовятся, пишут сценарии, долго и упорно репетируют, шьют костюмы, вживаются в роли.

– Мы хотим, чтобы дети раскрылись с разных сторон. Так, в 2014 году фестиваль был посвящен порядку и закону, мы смотрели, насколько хорошо ребята знают свои права. В 2015­м главной темой стал юбилей Победы в Великой Отечественной войне, – объясняет специалист сектора защиты прав детей регионального департамента образования и науки Наталья Козлова.

В этот раз решили коснуться творчества русских и зарубежных писателей. И надо сказать, судьи не ожидали такого разнообразия идей.

– Театр показывает и отображает жизнь во всех ее проявлениях, заставляет посмотреть на мир другими глазами. Один мудрец сказал, что театр может сотворить с человеком чудо, он начнет понимать вещи, которых раньше не понимал, так меняется характер, – рассуждают организаторы.

Право выступать первыми предоставили школам­интернатам, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

– Все члены жюри отмечают, насколько хорошо ребята подготовились, как ярко выступили, – с улыбкой почти шепотом говорит Наталья Козлова.

Во второй день свои программы предоставили детские дома, специальные, кадетские и санаторные школы, а также интернат для одаренных детей. Вот уж действительно радуга талантов! Ребята всех возрастов выходили на сцену и мастерски заставляли зал то плакать, то смеяться. Надо отметить, что многие не побоялись затронуть серьезные философские темы. Ребята говорили о добре и зле, о человеческих чувствах и даже коснулись истории нашей страны.

В ссылку

за любимым!

Под аплодисменты на сцене появились графиня Елизавета Нарышкина, княгини Екатерина Трубецкая и Мария Волконская, а также баронесса Анна Розен. Внезапно зрители перенеслись в 1825 год, когда в Санкт­Петербурге на Сенатской площади произошло восстание декабристов. Бунтовщиков отправили в ссылку.

– Наши героини – очень смелые и отважные женщины. Когда их

мужей отправили на каторгу, Николай I предоставил каждой право развестись с «государственным преступником», но жены отказались. Они отреклись от роскоши, оставили детей, родных и близких и пошли за мужьями, чтобы разделить с ними все тяготы изгнания, – вдохновенно, так же, как пять минут назад на сцене, говорят юные актрисы из Введенской спецшколы.

Девочки подчеркнули, что долго готовились, выбирали прически, изучали биографию своих героинь и даже ездили в Курган, в Дом­музей декабристов, чтобы проникнуться той эпохой.

– Тему любви подняли. Настолько было интересно и даже неожиданно для нас такое увидеть. Весь этот антураж, музыка, танцы – мы прониклись этим выступлением, – говорит Наталья Козлова.

Ледяное сердце?

Житниковский детский дом привез в село Введенское «Снежную королеву». 11­летняя Юля в постановке играла главную героиню, Герду. Самоотверженность этой девочки, ее доброта и стойкость характера производят сильное впечатление. Пройти полмира, попасть в плен к разбойникам, пробираться через пургу и жуткий холод, столкнуться с враждебной армией один на один. Все это ради спасения друга. Того, кто, пусть и не по своей вине, обидел ее, прежде чем исчезнуть.

– Я не первый раз выступаю на сцене, мне это очень нравится. Сегодня немного волновалась, ведь проходит такой серьезный фестиваль, много народа на меня смотрит. Сейчас уже чувствую себя спокойно. Думаю, у нас с ребятами все получилось. Да и приятно, что познакомились с другими детьми, посмотрели, какие они талантливые, – поясняет Юля.

Певец

крестьянской Руси

Губернаторская Шадринская кадетская школа­интернат свою сценку посвятила великому поэту Сергею Есенину. За кулисами за пару минут до выхода к зрителям мы пообщались с главными действующими лицами этого спектакля. Это питерская работница Валерия, девочка Настя и учительница Анна. Девушки говорят, что обратились к творчеству именно этого литератора, потому что он был настоящим патриотом, его произведения хорошо знакомы и взрослым, и детям.

– В них есть душа, а это самое главное, – в один голос заявили они.

Шадринцы сразу сказали, что приехали за победой и готовы за нее бороться. Но не будем забегать вперед.

Как в жизни

15­летнего Романа мы встретили в коридоре во время обеденного перерыва. Молодой человек приехал из Катайского детского дома. У парня на фестивале одна из самых сложных ролей. Он волшебник в повести­феерии Александра Грина о непоколебимой вере и всепобеждающей возвышенной мечте о том, что каждый может сделать для близкого чудо. Причем, как выяснилось, «колдовать» юноша умеет и в жизни.

– Я успокаиваю девочку Ассоль, которая плачет, рассказываю, что ее ждет в будущем. Это не первое мое появление на сцене. Люблю перевоплощаться, учиться, узнавать что­то новое, пробовать себя в разных ролях. Воспитатели доверили мне быть волшебником. Я чувствую ответственность и не подведу, – уверенно сказал Рома.

И в самом деле, с выходом катайцев зал оживился, подпевал под знакомый мотив, наслаждался яркой игрой и громко аплодировал, когда в завершение постановки на сцене, словно на ветру, развевались алые паруса.

Близится

развязка

Определить сильнейших было непросто. В каждое выступление педагоги и воспитанники вложили немало сил. Лидеров определили среди детских домов и школ. В первой категории диплом за почетное второе место вручили Житниковскому детскому дому, золотыми победителями признан Курганский областной детский дом и Старопросветская школа. Гран­при взяли введенцы. Во второй подгруппе серебряными призерами стали артисты из губернаторской Шадринской кадетской школы­интерната. На ступеньке выше расположились актеры Далматовской санаторной школы­интерната.

Но главное – не фанфары, аплодисменты и подарки. Важно, что ребята обрели новых друзей, смогли поделиться опытом.

– Это особая категория детей. Мы хотим, чтобы они были социализированы и не чувствовали себя одинокими, – подчеркивает Наталья Козлова.

Фото Александра Кадникова.