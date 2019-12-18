Наверное, развернутой творческой встречей можно назвать презентацию романа «Губернатор» известного писателя, публициста, редактора, политического деятеля Александра Проханова.

Александр Андреевич интересный собеседник и на протяжении двух часов удерживал внимание публики, рассказывая о себе и отвечая на вопросы. Спрашивали и о литературе, и о телевидении, и о политике. Сам писатель признался, что если бы перед Всевышним ему пришлось отвечать, кто он такой, то сказал бы, что он охотник и ловец историй.

Проханов был свидетелем и участником 17 войн в современной истории. Это и Афганистан (он сам уже не помнит, сколько раз был в Афгане), и Чечня, и боевые действия в Анголе, Кампучии, Намибии. Он не скрывает, что поддерживал ГКЧП в 1991 году, и объясняет это, в частности, тем, что на его глазах рушилась родная страна. Ярый оппонент Ельцина (негативных оценок, кстати, писатель тоже не скрывает), он был на стороне тех, кого расстреливали в Белом доме в Москве в 1993 году.

Писатель видит в России создающуюся пятую империю, а в президенте Владимире Путине – лидера, который отождествляет себя с судьбой страны. Причем для Проханова очевиден концепт российского устройства – это оборонные предприятия (оборона земная) и алтари (моление о государстве). В той или иной мере они есть в каждом регионе. В Курганской области это продемонстрировали писателю на примере Курганмашзавода и Чимеевского монастыря.

Не будем забывать и о центральной теме – романе «Губернатор». На какое­то мгновение даже показалось, что это осуществление всегдашней мечты русской интеллигенции – воспитание власти.

– Роман «Губернатор» находится в череде моих замыслов последних лет. Мне хотелось описать героев длинной воли, как я их называю. После чудовищного периода упадка и распада, наступившего после 1991 года, когда вместо государственных людей появились какие­то странные существа, каких мы прежде не знали, социальные вампиры. Среди них вдруг опять по мере взрастания нашего государства появились государственники нового типа, – рассказывает писатель. – И этим людям приходится очень трудно. За ними устраивается охота, их диффамируют, травмируют и пытаются загнать туда, откуда они вышли. И герои длинной воли, кем бы они ни были, проходят грозные, тяжелые испытания, во время которых почти сгорают, их почти ставят на колени. Но они выдерживают страшный натиск и выходят на прежние орбиты. Я описываю губернатора, это во многом образ собирательный, одержимого губернской мечтой. Он хочет свою область, губернию сделать самой прекрасной, цветущей, самой интенсивной. Он не только политик и управленец, он еще и мечтатель, носитель губернской мечты, как он ее понимает и как ее понимают жители области. Когда он добивается успехов хозяйственных, культурных, духовных, он подвергается атакам зла, которые окружают его травлей, ломают его волю, меняют духовные ориентиры и почти сгибают его, потому что давление непосильное. Но герой выдерживает его, выходит к своим прежним мечтам и тем самым демонстрирует длинную волю.

Кстати, таких губернаторов много, которых хотят выбить из седла, окружить недоброжелательством, на которых навешивают ярлыки, которых травят. Такая травля идет, кстати, на президента страны Владимира Владимировича. Посмотрите, что вокруг него творится: сколько вокруг зла, диффамации.

Поэтому роман – это модель, которая годится для всех сегодняшних деятелей политических, духовных, хозяйственных, желающих вырваться из отставания, из нашей упадочной эры.

– Мне очень близка тема романа, хотя я целиком его еще не прочитал, и некоторые моменты на себе ощущаю, – сказал на небольшой пресс­конференции губернатор Курганской области Алексей Кокорин. – Что касается курганской мечты, мне, как губернатору, хотелось бы, чтобы наша область была одной из самых развивающихся и процветающих в самое ближайшее время. Но сделать это возможно только всем вместе. Надо обязательно из обихода убрать изречение о том, что Курган – это глубинка, богом забытая территория, никому не нужная. И пока мы сами будем употреблять в нашей речи, это до бесконечности будет продолжаться. Мы должны любить свою малую родину и делать все возможное для того, чтобы она двигалась вперед. Я много говорил о том, что наши дети должны жить в Курганской области, тогда она и будет процветать. И все чиновники, которые работают у меня, знают, что если хочешь продвигаться по службе, покажи в своем резюме, что твои дети живут, учатся и служат на благо Курганской области. Я не деспот, но считаю, что это один из механизмов продвижения нашей области к динамичному развитию. И вместе мы должны развеять негативное мнение. У нас замечательные люди. И позитивных примеров в тысячу раз больше, чем негатива.

Фото Николая Белобородова.