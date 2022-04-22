Воспитанников Кипельского филиала Центра помощи детям №1 научили грамотно распоряжаться деньгами

В чем оценивается готовность самостоятельно жить?Один из важных критериев - умение экономно и с толком распорядиться доступными финансами! Так считают представители «Единой России» Анастасия Романович, Никита Плотников, Лариса Соколова, которые совместно с детским омбудсменом Аленой Лопатиной посетили супермаркет со старшими воспитанниками Кипельского филиала Центра помощи детям №1.

Разделившись на команды, дети составили меню и определились со списком продуктов. Лариса Соколова, представляя региональное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», выдала каждой команде 1000 рублей. И начался трудный поиск. Учитывалиобъем, смотрели срок годности, выбирали приемлемую цену. После похода в магазин все отправились на кухню готовить и угощать вкусными блюдами своих друзей.

Фото Татьяны Рымар из группы детского омбудсмена в соцсети «Вконтакте».

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