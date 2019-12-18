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Возросло число организаций, выплативших своим работникам заработную плату ниже МРОТ

Если за четвертый квартал  2014 года, по результатам представленных отчетов по форме 4-ФСС, таких страхователей было 3176, то на конец 2015 их зафиксировано 3357.

9 марта, 2016 - 12:42

По сообщению Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ,  заработную плату ниже прожиточного минимума (9418 рублей) по итогам 2015 года получали работники, трудоустроенные у 7066 страхователей. Это больше на 8% в сравнении с данными четвертого квартала 2014 года. При этом количество работодателей, не относящихся к учреждениям бюджетной сферы, выплативших сотрудникам заработную плату ниже уровня, установленного трехсторонним соглашением (7 321 рублей),  напротив, уменьшилось за год на 244 случая.

Согласно заключенному соглашению о взаимодействии, все указанные сведения направляются в Государственную инспекцию труда  и передаются для рассмотрения  межведомственной комиссией по вопросам оплаты труда и соблюдению требований трудового законодательства при правительстве Курганской области.

Источник: 
Татьяна Маковеева
9 марта, 2016 - 12:42

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