Возросло число организаций, выплативших своим работникам заработную плату ниже МРОТ

По сообщению Курганского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, заработную плату ниже прожиточного минимума (9418 рублей) по итогам 2015 года получали работники, трудоустроенные у 7066 страхователей. Это больше на 8% в сравнении с данными четвертого квартала 2014 года. При этом количество работодателей, не относящихся к учреждениям бюджетной сферы, выплативших сотрудникам заработную плату ниже уровня, установленного трехсторонним соглашением (7 321 рублей), напротив, уменьшилось за год на 244 случая.

Согласно заключенному соглашению о взаимодействии, все указанные сведения направляются в Государственную инспекцию труда и передаются для рассмотрения межведомственной комиссией по вопросам оплаты труда и соблюдению требований трудового законодательства при правительстве Курганской области.