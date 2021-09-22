Впервые голосующему юноше из села Круглое вручили поздравление от губернатора

Всего три дня назад 14 сентября житель села Круглое Камышев Кирилл отметил свое 18-летие. И сегодня Кирилл впервые пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Кириллу в торжественной обстановке члены избирательной комиссии вручили поздравительное письмо от губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Я чувствую ответственность и волнение, принимая участие в таком важном для всей страны мероприятии. Перед голосованием я ознакомился со всеми партиями и кандидатами и сделал свой выбор»,- поделился Кирилл.

В Звериноголовском районе продолжают работу 15 избирательных участков для голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.

За ходом голосования осуществляют наблюдение 42 наблюдателя.

Всего по району зарегистрировано 6878 избирателей, из которых на 20.00 часов 17.09.2021г. проголосовали1241человек.

Голосование проходит со строгим соблюдением санитарных требований.

Ирина Логиновских. Газета «Звериноголовские вести».