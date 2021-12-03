Всемирный день борьбы со СПИДом сегодня отмечается в 33 раз

В 2021 году в регионе зарегистрировано 493 новых случая ВИЧ-инфекции

По сообщению Управления Роспотребнадзора, за десять месяцев 2021 года в Курганской области было протестировано на ВИЧ почти сто пятьдесят тысяч человек. Зарегистрировано 493 новых случая ВИЧ-инфекции, наблюдается снижение на 27,9% по сравнению с 2019 годом, но пока что эти показатели остаются на уровне 2020 года.

По уровню пораженности ВИЧ-инфекцией (количество ВИЧ-инфицированных лиц, проживающих на территории на 100 тысяч населения) наша область занимает 21 место в России и превышает среднероссийский показатель. На 1 октября 2021 года на территории Курганской области всего зарегистрировано 11810 ВИЧ-инфицированных, в том числе 84 ребенка до 14 лет.

Больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,92% населения области. Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией мужчины составили 62,5%. Преобладает половой путь заражения - 61%, заражение при употреблении наркотиков — 29,5%. Наибольшая заболеваемость регистрируется в возрастной группе 30-39 лет – 38% и 40-49 лет (31%).

Работающие из вновь выявленных составили 44%, неработающие - 27%, находящиеся в учреждениях системы исполнения наказания - 12%. Лечение ВИЧ-инфекции проводилось 4825 ВИЧ-инфицированным, в том числе 64 детям.