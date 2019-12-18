Встреча на равных

Впервые представили свои предвыборные программы перед жителями микрорайона Восточный. Встреча с избирателями проходила 31 марта в Городском доме народного творчества.

В ней приняли участие зарегистрированные кандидаты: врач­анестезиолог Дмитрий Астафьев, заведующая кафедрой Курганского филиала РАНХиГС Алена Афонасова, коммерческий директор частной строительной компании Александр Сартаков, инженер­программист Георгий Шабашов, глава Макушинского района Василий Шишкоедов. Модератором встречи выступил руководитель местного отделения партии «Единая Россия», глава Кургана Сергей Руденко. Он напомнил, что предварительное голосование стало неотъемлемой частью предвыборных мероприятий, проводимых единороссами на протяжении последних трех лет, когда партия отбирает наиболее достойных кандидатов в законодательные органы разных уровней.

Формат мероприятия предполагал как презентацию программы каждого кандидата, так и вопросы из зала. Отметим, что участники предварительного голосования представляют широкий спектр профессиональной деятельности – среди них предприниматели, преподаватели, управленцы. Каждому из участников для выступления отводилось по 7 минут. Участники встречи рассказали о себе, своей трудовой биографии, текущей деятельности и планах на ближайшее время. По соглашению участники предварительного голосования выступали в алфавитном порядке и представили свои предвыборные программы.

Так, Дмитрий Астафьев основным приоритетом своей программы считает улучшение благосостояния граждан и усиление государственной роли в развитии страны.

Свою программу Алена Афонасова изложила в форме живого диалога с избирателями: вопрос – ответ. По ее мнению, для более динамичного развития Курганской области необходимы структурные изменения в экономике региона, главным звеном которой может выступить перерабатывающая отрасль.

Александр Сартаков строит предвыборную платформу на принципах поддержки молодежи, более широкого ее вовлечения в общественную жизнь региона. Кандидат выразил готовность работать в сфере решения кадровой политики, закрепления молодых специалистов на предприятиях и в организациях Курганской области.

В основу программы Георгия Шабашова легли тезисы о модернизации экономики, системе образования, техническом перевооружении промышленности, улучшении инвестиционного климата, создании инфраструктуры для инноваций. Кроме того, он считает, что залогом успешного развития региона может послужить искоренение коррупции, а также открытость сведений о доходах и расходах лиц, занимающих муниципальные и государственные должности.

Одним из главных тезисов предвыборной программы Василий Шишкоедов заявляет выравнивание цен по регионам на тепло и электроэнергию:

– Тогда мы все будем находиться в равных условиях, – считает он.

По мнению Шишкоедова, необходимо более эффективно подходить к решению вопросов развития аграрного сектора экономики.

– Тогда мы в короткие сроки сможем вывести его из кризиса и насытить рынок собственными качественными продуктами, – отмечает Василий Шишкоедов.

Кроме того, кандидат предлагает остановить сокращение больничных стационаров.

– Цены на лекарства в аптеках должны быть регулируемы и контролируемы. Должна быть усилена борьба с алкоголизмом. В сфере ЖКХ, в особенности в сфере капитального ремонта, государство должно вкладывать определенную долю и контролировать реализацию этой программы, – говорит участник предварительного голосования.

Василий Шишкоедов предлагает вернуть принцип распределения выпускников вузов и ссузов, получивших образование на бюджетной основе с отработкой по специальности не менее пяти лет. Но при этом с обязательным предоставлением ведомственного жилья специалистам образования, культуры и здравоохранения. По мнению кандидата, остро назрела проблема имущественного расслоения общества на очень богатых и очень бедных. Необходимо добиться того, чтобы выполнялся основной тезис трудового законодательства, в котором говорится, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже величины прожиточного минимума. Также он предлагает ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Василий Шишкоедов считает, что государство не должно поддерживать банки в больших объемах бюджетными деньгами, которые потом рядовому налогоплательщику дают в кредит под грабительские проценты.

После представления своих программ кандидатами присутствующие в зале участники встречи смогли задать им вопросы на любую тему. Однако отметим, что и вопросы жителей, и ответы кандидатов в большей степени касались развития территориальных образований.

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