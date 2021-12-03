Вячеслава Володин поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации

Врачи 11 больниц обратились к противникам вакцинации от коронавируса.

«Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизнь пациентов, знают реальную ситуацию - то, что происходит в «красной ситуации», реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны. Им небезразлично, когда они сталкиваются с тем, некоторые политики и общественные деятели публично подвергают сомнению пользу вакцинации», -написал в Телеграм-канале спикер Госдумы.

«Со своей стороны делаем все возможное, чтобы сохранить работоспособность парламента.

92% депутатов и 97% сотрудников аппарата иммунитет к коронавирусу.

Но несмотря на это сегодня 4 депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни 2 работника аппарата.

Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Прежде всего речь идет о наших коллегах из Правительства, экспертах. Планируем реализовать это решение уже в декабре.

Не все идет гладко, но наша позиция - что правильно начинать с себя.

Что касается вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кода.

Они в рассылку до 14 декабря - в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации.

Важно их всесторонне обсудить - они касаются людей.

У граждан, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения.

В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей.

По этим вопросам нам предстоит диалог с Правительством - инициатором законопроектов о QR-кодах.

Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым еще до первого чтения три профильного комитета - по безопасности, охраны здоровья и транспорту - провести обсуждения законопроектов. Такие встречи с правительства пройдут и во всех фракциях.

В завершение. Нам важно использовать те решения, которые нарушают защиту людей. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин.

Каким будет решение - покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которые займут по этому вопросу.

Обратная связь нам важна, без этой парламентской работы не может.

Кстати, в том числе по этой причине было принято решение открыть комментарии».

Фото пресс-службы Государственной Думы.