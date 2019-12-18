Выбор в пользу нашей продукции

Зауральские предприятия – производители стройматериалов, продукции для нефтегазового комплекса и автомобильной промышленности, дорожно­строительной и специальной техники приняли участие в первой промышленной выставке предприятий Курганской области «Импортозамещение­Урал­форум».

Выставка прошла в преддверии Шадринского экономического форума, который состоится 23 июня, в ней приняли участие более 20 компаний Курганской области.

Высокие гости

Участников и гостей приветствовал заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики области Александр Константинов:

– Выставка призвана показать возможности промышленных предприятий области, укрепить внутриобластную кооперацию, повысить престиж промышленной отрасли в регионе. Нам необходимо проводить такие мероприятия для того, чтобы больше информировать внутреннего потребителя, внутреннего производителя и развивать кооперацию, в том числе и по программе импортозамещения.

С деловыми визитами прибыли представители Минпромторга РФ, торговой миссии в Китае, специалисты ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ЯНАО и другие.

– Минпромторг РФ рассматривает участие в первой промышленной выставке импортозамещения предприятий Курганской области как закономерное продолжение отношений стратегического партнерства и союзничества, сложившихся между нашими органами власти, – сказал заместитель начальника отдела региональной политики Минпромторга РФ Самвел Авакян. – Это хорошая возможность совместно обсудить актуальные проблемы межотраслевого характера и принять соответствующие решения.

Конкурентоспособные товары

На открытой площадке у ТРЦ посетители интересовались образцами автомобильной техники, выпускаемой зауральскими заводами. В частности, были продемонстрированы гусеничный вездеход ТМ­140 в арктическом исполнении и фронтальный погрузчик ЧЕТРА МКСМ­800. По словам начальника управления новой техники и научно­исследовательских и опытно­ конструкторских работ ОАО «Курганмашзавод» Сергея Гмиря, завод работает в полную силу и, несмотря на трудности и санкции, производит не только надежную военную продукцию, но и качественную импортозамещающую гражданскую технику. Обе машины максимально комплектуются узлами и деталями собственного и отечественного производства. Сегодня полным ходом идет работа по адаптации в составе вездехода ТМ­140 двигателя Алтайского моторного завода.

На втором этаже смонтировали стенды с информацией о продукции и услугах участников выставки. В центральной части экспозиции – ярко­оранжевый модернизированный тепловоз марки ТЭМ2УГМК. Кроме того, здесь представлены основные виды продукции ОАО «Шадринский автоагрегатный завод»: радиаторы, воздушные и жидкостные отопители. Как рассказал начальник отдела рекламы предприятия Эдуард Калганов, завод освоил новый вид продукции – тепловозную секцию охлаждения, которая применяется в железнодорожном транспорте. Сегодня ШААЗ поставляет автокомпоненты на основные сборочные конвейеры России и ближнего зарубежья. Кроме того, с недавних пор одна американская фирма, производящая дизель­генераторные установки, стала успешно применять шадринские радиаторы и охладители наддувочного воздуха. Буквально два года назад основным поставщиком для этой фирмы был Китай, сегодня американцы делают выбор в пользу зауральской продукции.

Поставками за рубеж начала заниматься и компания «БентИзол». По словам технического директора компании Виктора Яковлева, с июня начнутся поставки продукции в Финляндию. Если до недавнего времени финны брали бентониты в Европе, сейчас им выгоднее покупать их в Зауралье – у нас они дешевле, а качество не уступает европейскому. В то же время у компании «БентИзол» есть проблемы с реализацией товара в России. По признанию Яковлева, дело в том, что строительные нормы и правила разработаны еще в 80­х годах, поэтому использование новых инновационных материалов – бентонитовых матов – там не прописано. Приходится прилагать усилия, чтобы готовый проект, где предусмотрено применение бентонита, прошел государственную экспертизу, а также заниматься разработкой нормативно­технической документации. Есть заинтересованность в использовании бентонитов в Крыму и Краснодарском крае, их применяли и при реконструкции Донского магистрального канала.

Также в рамках первой промышленной выставки, посвященной импортозамещению, состоялись круглые столы и семинары по актуальным проблемам в сфере промышленности. Организаторы надеются, что выставка даст импульс для привлечения инвестиций, послужит эффективной площадкой для заключения новых контрактов и полезных деловых связей.