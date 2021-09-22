Выборы 2021. Самые яркие моменты первого дня голосования

В Курганской области стартовал второй день голосования по выборам депутатов Государственной Думы. Первый день обошелся без серьезных происшествий, однако членов территориальных Избиркомов жители не раз удивляли.

Так на один из участков в Белозерском районе пришли молодожены в свадебных нарядах. Они посчитали, что даже такое важное событие, как регистрация брака, не может отвлечь от исполнения гражданского долга.

Это не единственный случай в России. Так, в Забайкальском крае молодожены также пришли на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. После они уехали отмечать двойной праздник.

Еще один интересный случай произошел в Кемеровской области. На участок пришло семейство фьеков. Кто это? На их официальном сайте фьеки описываются как существа, которые могут позволить себе смелое, но безобидное хулиганство. Одеты эти герои в белые и пушистые костюмы. Несмотря на такой забавный образ, пара ответственно подошла к делу и сделала свой выбор в бюллетени.

В соседней Тюменской области отдать свой голос за одного из кандидатов жительница пришла в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. Тюменка известна тем, что занимается косплеем. Вот и на этот раз она решила удивить членов комиссии.

В Мордовии члены комиссии оделись в национальные костюмы. Жители, которые пришли на этот избирательный участок, смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и окунуться в самобытную культуру родного региона.

Выборы 2021 года еще только начались, но уже запомнились интересными, смешными, а порой и драматическими историями.