Выборы депутатов Госдумы в Зауралье завершились без происшествий

В Курганской области в 20:00 часов 19 сентября завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. Участковые избирательные комиссии 949 избирательных участков региона приступили к процедуре подсчета голосов избирателей.

По данным Мониторингового центра при Общественной палате Курганской области, в Зауралье выборы прошли в штатном режиме, в рамках правового поля. Нарушений выявлено не было.

По состоянию на 18:00 часов 19 сентября, в Курганской области проголосовали 308985 избирателей, явка составила 46,32%. В лидерах по явке – Частоозерский район, Шатровский муниципальный округ, Белозерский и Варгашинский районы.

В России выборы продолжаются. Последними избирательные участки закроются в Калининградской области. При этом в некоторых регионах были зафиксированы вбросы бюллетеней. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила о восьми подтверждённых случаях вброса бюллетеней на выборах. Нарушения были зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех ситуациях бланки были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки.