Выборы депутатов Государственной Думы на территории Курганской области признаны состоявшимися

Итоги были озвучены 21 сентября на заседании облизбиркома .

- В выборах по Курганскому одномандатному избирательному округу №108 приняли участие 319 731 избиратель, - привёл окончательные цифры председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов. - Это составляет 48,1% от числа всех избирателей, внесённых в списки на момент окончания голосования. Это выше, чем в прошлые выборные кампании.

Больше всего голосов – 120 091, что составило 37, 58 %, набрал действующий депутат Государственной Думы Александр Ильтяков. Он и был признан избранным депутатом Госдумы РФ восьмого созыва.

Избирательная комиссия Курганской области решила признать выборы по Курганскому одномандатному округу № 108 состоявшимися, а их результаты действительными. За принятие решения единогласно проголосовали тринадцать членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Один отсутствовал по болезни. Первый экземпляр протокола направлен в Центральную избирательную комиссию.

По Федеральному избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа Курганской области в выборах приняли участие 321 934 избирателя, что составляет 48,28% от числа всех избирателей, внесённых в списки на момент окончания голосования. Наиболее высокую поддержку получила «Единая Россия» - 116 049 голосов или 36, 07%.

- Жалоб и заявлений по итогам голосования по подсчёту голосов в областную Избирательную комиссию, также как и в территориальные комиссии, не поступало, так что у нас не никаких препятствий, чтобы подписать протоколы и принять решения, - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов.

Теперь ЦИКу предстоит определить, кандидаты от каких партий и в каком количестве будут ещё представлять нашу область в Госдуме восьмого созыва. После решения Центризбиркома партии со своей стороны согласуют свои списки. Как известно, нередки случаи, кода первые лица из партийных списков берут самоотвод, давая возможность однопартийцам, идущим по списку ниже, занять депутатское кресло.

Валерий Самокрутов подчеркнул, что прошедшая избирательная кампания была самой сложной, и выразил благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в её организации и проведении.

- Я считаю, что на территории Курганской области были созданы благоприятные условия для того, чтобы граждане смогли воспользоваться своим избирательным правом, - отметил глава областного избиркома.

Константин Сапунов.

Фото Николая Пушилина.