Выборы депутатов Государственной Думы в Зауралье прошли открыто и легитимно

Выборы депутатов Госдумы в Курганской области прошли организованно, открыто, легитимно. Такие данные озвучили сегодня, 20 сентября, в Общественной палате.

Председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов прокомментировал:

- Все 100% протоколов участковых избирательных комиссий внесены в Государственную автоматизированную систему «Выборы». За весь период голосования заявлений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не поступало. Все обращения были рассмотрены, даны разъяснения и ответы заявителям.

Избирательная кампания прошла спокойно, в конкурентной борьбе. У избирателей был выбор: в избирательных бюллетенях по федеральному избирательному округу – 14 политических партий, по одномандатному избирательному округу – девять кандидатов.

- Я бы хотел поблагодарить избирателей, которые пришли на избирательные участки, подали заявления о голосовании вне помещения, приняли участие в голосовании, сделали свой выбор. Избирательная комиссия вскоре подведёт окончательные итоги волеизъявления зауральцев, - обратился к жителям региона Валерий Самокрутов.

Фото Николая Пушилина.