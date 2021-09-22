Выборы в Госдуму проходят под общественным контролем

Сегодня в восемь часов утра на территории области начали работу девятьсот сорок четыре избирательных участка для проведения голосования по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Ещё пять по месту временного пребывания избирателей откроются в единый день голосования девятнадцатого сентября.

– Процесс голосования проходит в штатном режиме, - отметил председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов. - Избирателям выдаются средства индивидуальной защиты. Мы наблюдаем на некоторых участках повышенный интерес избирателей.

К своей работе на всех участках приступили общественные наблюдатели. В первую половину дня семнадцатого сентября никаких жалоб о ходе голосования в избирательную комиссию не поступало. В помещении Общественной палаты Курганской области создан центр мониторинга.

– У нас установлено восемь панелей. Мы можем наблюдать всё происходящее на сорока восьми участках, - пояснил председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов. - Наблюдение будет продолжаться в течение трёх дней. В ночное время также предусмотрено дежурство, чтобы предотвратить какие-либо возможные нарушения.

Раннее подобных прецедентов по организации условий для столь масштабного общественно наблюдения в ходе выборов у нас не было.

– Эта процедура впервые организована в таком масштабе. Она говорит о том, что выборы у нас честные, открытые и легитимные, - подчеркнул член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов. - Я думаю, что и остальные два дня пройдут без каких-либо эксцессов.

Также в областном общественном штабе по контролю и наблюдением за выборами в Государственную Думу действует колл-центр. На горячую линию в онлайн формате со своими замечаниями может обратиться каждый избиратель.

Высокий интерес граждан к проходящим выборам отметил сенатор Сергей Перминов.

«Мы видим, что процедура подготовлена. Она носит абсолютно легитимный характер. Существенных нарушений не выявлено, что не может не радовать. С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок. В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», — сказал он.

Константин Сапунов.

Фото Владислава Шелепова.