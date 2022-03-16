Выпускникам ШГПУ объяснили плюсы учительской профессии

Заместитель директора Департамента образования и науки Иван Хлебников встретился с выпускниками Шадринского государственного педагогического университета, рассказал о возможностях трудоустройства, плюсах учительской профессии и мерах поддержки.

В образовательных организациях молодых специалистов ждут с нетерпением и уже приготовили для них ежемесячные доплаты к зарплате в размере 3000 рублей. А если педагог к тому же возьмёт шефство над своими учениками, то за классное руководство ему будут начислять плюсом ещё 6000 рублей. Для тех, кто решил работать в сельской местности, предусмотрена ежемесячная компенсация коммунальных расходов (оплату жилого помещения, отопления и освещения) в размере 1440 рублей, сообщили в пресс-службе департамента образования.

Иван Хлебников напомнил выпускникам ШГПУ, как стать участниками программы «Земский учитель» и получить 1 млн рублей. В этом году приём заявок продлится до 15 июля. Обязательное условие — переезд в село или небольшой город за 100 км от места жительства. Перечень вакансий, информацию о школах, а также условия участия в конкурсе можно прочитать на портале Министерства просвещения Российской Федерации.

Действуют в Курганской области для молодых специалистов и меры поддержки по приобретению или строительству жилья. Подробнее о них — на сайте.

Фото Шадринского государственного педагогического университета.