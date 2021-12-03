Выставка «Мекка травматологов и ортопедов» открылась в Маяковке

В курганской библиотеке имени Маяковского открылась выставка, рассказывающая о создании знаменитого на весь мир Центра Илизарова, оформлена в ЦГБ им. В. Маяковского.

Полвека назад проблемная лаборатория по обоснованию и внедрению в клиническую практику метода Г. А Илизарова из филиала Ленинградского НИИТО преобразуется в самостоятельное учреждение - Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ).

Именно декабрь 1971 года считается отправной точкой деятельности Центра Илизарова.

К этой дате в отделе краеведческой информации ЦГБ им. В. Маяковского подготовлена выставка «Мекка травматологов и ортопедов», где представлены не только книжные издания, но и редкие фотографии 70-90-х годов из фондов Государственного архива социально-политической истории Курганской области. На них запечатлены разные события из истории Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Г. А. Илизарова.

Фото пресс-службы БИС города Кургана