Взаимопонимание достигнуто

По инициативе Совета Ассамблеи народов Зауралья в Курганской епархии состоялась встреча группы представителей курганской творческой интеллигенции с митрополитом Иосифом, главой Курганской митрополии.

Поводом для встречи послужило обсуждение хода подготовки к 200-летию со дня рождения уроженца села Батурино Шадринского района, руководителя Русской миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина), которое будет отмечаться в 2017 году. Чтобы достойно отметить юбилей прославленного земляка, необходимо объединить усилия церковной и светской властей, научных и творческих кругов, широкой общественности Зауралья, и не только на уровне Шадринской и Далматовской епархии, но и на уровне всей митрополии, всей Курганской области.

Председатель Совета Ассамблеи народов Зауралья Владимир Уфимцев передал владыке Иосифу проект состава организационного комитета. Владимир Дмитриевич также рассказал о том, на каком этапе находится реализация народного проекта по установке бюста архимандрита Антонина возле родового храма Капустиных в селе Батурино, и о том, какие гуманитарно-просветительские акции планируется провести в этом году.

В свою очередь митрополит Иосиф рассказал о том, что Курганская епархия готовится принять участие в научной конференции «От Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)», которая пройдёт 12–13 мая в городе Далматово.

Разговор не ограничился рамками предстоящего юбилея: участники встречи говорили и на другие волнующие их темы. В частности, народный художник Герман Травников предложил всем приходам Курганской митрополии поучаствовать в подписке на книгу Бориса Карсонова «Диалоги времён», потому что в книге много материалов о храмах и священнослужителях Зауралья.

Писателя Виктора Потанина, уроженца села Утятского Притобольного района, волнует дальнейшая судьба отреставрированной иконы Святителя Николая Утятского – будет ли она возвращена в сельский храм? На что получил ответ, что в связи с огромной ценностью этого уникального образа возвращать его в сельский храм опасно – там не гарантирована его сохранность. «Было бы полезно оставить его в Богоявленском храме Кургана, где есть условия для сохранности и для широкой доступности людей к чудотворному образу, и раз в год приносить его крестным ходом в Утятку», – пояснил владыка.

Владимир Филимонов, секретарь Курганской областной писательской организации, напомнил митрополиту Иосифу о том, что зауральские писатели давно и плодотворно сотрудничают с епархией. В качестве доказательства привёл пример большой публикации архиепископа Константина (предшественника митрополита Иосифа) в альманахе «Тобол», посвященном 70-летию Великой Победы; проинформировал, что в следующем номере будет помещена статья о епархиальной благотворительной акции «Чужих детей не бывает». Владимир Иванович сказал, что страницы альманаха всегда открыты для материалов из епархии, в частности, есть готовность опубликовать очерк о значении личности архимандрита Антонина (Капустина).

На встрече говорили также о судьбе яблоневого сада возле Батуринского храма, посаженного по инициативе журналистов газеты «Новый мир», об изменениях в работе епархиальной библиотеки, о сотрудничестве сайтов «Народы Зауралья» и епархиального «Курганвера.ру» и о многом другом.

В заключение участники разговора выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями и взаимопониманием.