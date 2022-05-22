Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали боеприпасы, обнаруженные в Зауралье

Предметы переданы следственно-оперативной группе.

В Шадринске специалисты группы разминирования ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии по Курганской области обследовали 29 предметов, внешне похожих на боеприпасы, которые были найдены местным жителем во время велопрогулки на территории бывшей воинской части.

Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что это выстрелы от гранатомета РПГ-2 со следами коррозии, не представляющие угрозы взрыва. Предметы переданы следственно-оперативной группе.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Курганской области.