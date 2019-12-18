Взвешенный человек

Съёмки реалити-шоу «Взвешенные люди» – российской адаптации нашумевшего американского проекта The Biggest Loser – длились четыре месяца.

Главное – системный подход

Ване 24 года, он студент факультета естественных наук Курганского госуниверситета. Когда молодой человек отправлял заявку, он весил 159 кг.

– Родители у меня полные. Я никогда не был стройным. В детстве, как обычный ребенок, не следил за своим рационом и не обращал внимания на замечания старших. Повзрослев, начал немного переживать и пытался как-то с этим бороться. Посещал тренажерный зал. Но, видимо, не хватало упорства и правильного подхода. Периодически сбрасывал вес, но спустя непродолжительное время снова нагонял, причем прилично, – рассказывает Иван.

Движение – жизнь

Ни для кого не секрет, что в последнее время в нашей стране количество людей, которые «следят за фигурой», стремятся ничего не есть и выматываются в спортзале, растет, причем немалыми темпами. Но еще больший страх вызывают те, кто страдают ожирением и не способны самостоятельно справиться с этой проблемой. Как правило, такие люди ограничивают себя в физических нагрузках, много времени проводят на диване перед телевизором или компьютером с чашечкой чая и бутербродом. И это вместо того, чтобы прогуляться по улице и просто подышать свежим воздухом. Продюсеры телеканала СТС, производящей компании «Вайт Медиа», стратегического партнера Endemol Shine Group решили бросить вызов лишнему весу и вместе со своими подопечными начали борьбу.

Причины участия в проекте у всех разные. Одни стали «набирать» после сильного стресса, вторые – после болезни, третьи родились в «полных» семьях, четвертые просто считают себя слабохарактерными.

– Моя одноклассница увидела по телевизору рекламу, пришла ко мне в гости и рассказала, что идет набор на шоу толстяков. Да, именно так она выразилась. Она настояла на том, чтобы я заполнил анкету на сайте. Нужно было приложить фото к тексту. Начали делать снимок, было очень весело, – вспоминает Иван.

Очные кастинги проходили в 13 городах нашей страны, заявить о себе захотели тысячи людей. В число счастливчиков попали 18, в том числе наш земляк. Его отборочный тур проходил летом 2015 года в Екатеринбурге. Далее – медкомиссия и отправка в Московскую область.

Борьба с самим собой

Многим ребятам было трудно справиться с упражнениями и испытаниями. Силовые конкурсы, на ловкость, смекалку – все это подготовили для желающих привести себя в форму. Интересно, что в каждом из заданий спортивная часть переплеталась с психологической.

– К примеру, нужно было переломить стену со страхом и болью, пройти по мосту над бассейном, а это при том, что некоторые не умели плавать, – объясняет наш герой.

Преодолевая преграду за преградой, они медленными шагами двигались навстречу похудению. Как считают организаторы, здесь главное не только потерять килограммы, а изменить свое отношение к жизни. К середине проекта курганец похудел почти на 30 кг.

– На первой неделе нас запустили в шатер, где был накрыт большой стол. Это своеобразная процедура прощания с едой. Кто хотел, тот кушал. Раньше я любил жареное, колбасу, сыр, сладкое, но со временем стал равнодушно относиться ко всему этому. Не могу сказать, что для меня этот ритуал был сложным, – поясняет молодой человек.

Достойный пример

«Взвешенные люди» встречались со многими знаменитостями. Ведущей проекта выступила певица Юлия Ковальчук. Стройной фигурой девушка обязана вовсе не хорошей генетике. Она ежедневно занимается физкультурой, много танцует, ходит в бассейн. Неплохой пример для участников шоу!

– Однажды на тренировку к нам приходил вратарь сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий. Приятная была встреча, все взяли автографы, – с улыбкой рассказывает Ваня, для которого проект стал сильным мотиватором к тому, что главное – это желание заниматься собой и не опускать руки.

А смысл

в чём?

Домой команду отпустили в декабре. Одногруппники Ивана ничего не знали, когда он решил поехать на съемки. Сейчас всесторонне поддерживают его.

В эти дни на экранах идет показ 10-й серии «Взвешенных людей». Говорить о конечных результатах и том, кому достался главный приз

3 млн рублей, пока рано. Ясно одно: участники сделали соответствующие выводы, получили консультации специалистов и по-новому стали относиться к своей жизни.

Фото из личного архива героя публикации.