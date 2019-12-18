Я в магистры бы пошёл: как меня научат?

Накануне педагогический факультет Курганского госуниверситета провел международную научно­практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам подготовки бакалавров и магистров.

Тема, заявленная организаторами, вызвала большой интерес у педагогического сообщества. Участие в ней приняли преподаватели, ученые, магистры и сами магистранты. Поступило 50 научных работ из семи стран мира – Китая, Кореи, Вьетнама, Украины, Белоруссии, Казахстана и 15 городов России, в том числе Москвы, Екатеринбурга, Владивостока.

– Проведение такого масштабного мероприятия – значимое событие в жизни Курганского госуниверситета, города и Зауралья в целом, потому что очень важно иметь высокопрофессиональные кадры. Ответ на вопрос, как их подготовить, и предстоит найти участникам конференции, – сказал в своем приветственном слове глава города Кургана Сергей Руденко.

Новые для российской системы образования понятия «бакалавр» и «магистр» появились в конце XX столетия, когда наша страна начала переход на европейские стандарты образования. Сменились ориентиры и приоритеты, появились другие учебные планы и рабочие программы, новые формы оценивания достижений студентов. Программы магистратуры развиваются, ведь сегодня степень магистра позволяет занимать управленческие должности, поэтому перед выпускниками открываются новые возможности.

Как отметил и.о. ректора, проректор по инновационному развитию КГУ Олег Филистеев, педагогический факультет всегда стоит в авангарде образовательных инноваций и в настоящее время магистратура по педагогике – одна из активно развивающихся в университете.

По словам самого руководителя магистерской программы «Менеджмент в образовании» педагогического факультета Геннадия Федосимова, в прошлом году половина выпускников получили дипломы с отличием и многие из них выразили желание продолжить обучение в аспирантуре. Причина – в сетевом взаимодействии педфака КГУ с УрГПУ, считает Геннадий Михайлович. Оно позволяет студенту осваивать образовательные программы с использованием ресурсов нескольких учебных организаций и обмениваться инновационными разработками. За почти три года такого сотрудничества эта конференция стала седьмой по счету совместно организованной с Уральским государственным педагогическим университетом. Помимо встреч на научных мероприятиях, магистранты из Кургана и Екатеринбурга собираются вместе на лекциях и семинарах, которые проводят преподаватели КГУ и УрГПУ.

Магистранты – это в основном педагоги школ, воспитатели и те, кто занимает руководящие должности в образовательных учреждениях. Но среди выпускников есть и такие, чья профессиональная деятельность на первый взгляд вовсе не связана с педагогикой. К примеру, авиационный диспетчер Курганского центра по обслуживанию воздушного движения Владимир Лосинский.

– Считаю, что в нашей работе, которая касается непрерывной профессиональной подготовки, педагогическая составляющая очень важна. И моя диссертация была посвящена управлению личностным потенциалом специалистов в процессе непрерывной профессиональной подготовки. В ее создании мне очень помогло сетевое взаимодействие с УрГПУ. Оно перевернуло вообще все мои представления. Благодаря поездкам в Екатеринбург на занятия и конференции я понял, каким должно быть содержание моей диссертации, – сказал в интервью магистр, участник конференции Владимир Лосинский.

– Сегодня мы пришли к тому, что будем заниматься по единому учебному плану с УрГПУ, – сообщил на пленарном заседании Геннадий Федосимов. – Думаю, появятся новые перспективы сотрудничества.

Об особенностях обучения магистрантов в Китае рассказали преподаватели Харбинского научно­технического университета Ши Дань Дань и Тун Шень Нань, приехавшие в КГУ по соглашению между двумя вузами. А коллеги из Петропавловска поделились успешным опытом взаимодействия вуза с бизнесом в подготовке квалифицированных кадров.

– Обмен мнениями полезен и для КГУ, и для Северо­Казахстанской области. Накопленный опыт и те направления, над которыми мы сейчас работаем, помогут выстроить алгоритм образовательного процесса, чтобы студент, пришедший в высшую школу, после окончания вуза плавно перешел на работу непосредственно по своей профессии, – отметил заместитель директора Палаты предпринимателей Северо­Казахстанской области Республики Казахстан, кандидат педагогических наук Владимир Литвиненко.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям. Выступающие проанализировали методические и методологические аспекты подготовки бакалавров и магистров в вузах, обсудили современные подходы управления инновационными процессами и новые образовательные технологии.