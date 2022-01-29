Якушев: «Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна Covid-19 будет сильнее

Владимир Якушев провёл совещание с представителями регионов по вопросу готовности Уральского федерального округа к оказанию медпомощи жителям в условиях роста заболеваемости коронавирусом

«Нужно быть готовыми к тому, что пятая волна Covid-19 будет сильнее прежних. Новый штамм распространяется очень быстро. В таких обстоятельствах особое внимание следует уделить наращиванию объёмов тестирования на коронавирус, наличию необходимых препаратов для лечения инфекции в медучреждениях и, что особо важно, в аптечной сети. Кроме того, важно усилить поликлинические службы, подготовиться к развёртыванию новых коек в стационарах. Обеспечить запасы кислорода, оборудования, средств индивидуальной защиты. Все эти вопросы нужно держать на постоянном контроле и быстро реагировать на ситуацию», - акцентировал внимание полномочный представитель Президента в УрФО.

Подготовка к резкому подъёму заболеваемости коронавирусом идёт во всех регионах УрФО. Есть резерв коечного фонда, медикаментов, кислорода, СИЗов. Региональные власти встречаются с представителями аптечных сетей. Службы скорой помощи и поликлиники получают экспресс-тесты для быстрого выявления случаев инфицирования. К работе в амбулаторном звене привлекают студентов старших курсов медвузов и колледжей. Для помощи людям, находящимся на самоизоляции, подключают волонтёров, сообщает официальный портал полпреда.

Регионы, ожидая увеличения нагрузки на колл-центры, активно наращивают их мощности: решают технические вопросы, увеличивают количество операторов. Прорабатывают дополнительные меры по сдерживанию коронавируса – введение дистанта в образовательных учреждениях и на предприятиях, ограничения на проведение массовых мероприятий и другие.

Работа будет продолжаться с учётом эпидобстановки.

Владимир Якушев добавил, что важно также не допустить массовой заболеваемости в рабочих коллективах. Особенно на предприятиях бесперебойного цикла, в компаниях, чья деятельность связана с жизнеобеспечением.

По данным, представленным в полпредстве УрФО, заболеваемость коронавирусом в УрФО растёт быстрыми темпами. За четыре дня - с 13 по 17 января - индекс распространения инфекции в среднем по федеральному округу вырос с показателя 1,03 до 1,34.

Фото пресс-службы полпредства УрФО.