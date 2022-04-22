Якушев посетил строительную площадку торгового центра "Шадринск холл"

В ходе рабочего визита в город Шадринск полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков посетили строительную площадку нового торгового центра «Шадринск холл». Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 500 млн рублей.

Работы по строительству объекта находятся в завершающей стадии – идет отделка. Застройщик ООО «Шадринск холл» планирует открытие торгового центра на конец мая.

«Шадринск холл» расположился в самом центре города. Благодаря этому он имеет отличную транспортную доступность. Подъехать можно с любой стороны. На более чем 16 тыс. квадратных метрах торговой площади будет представлена самая разнообразная линейка товаров. Рядом с торговым центром будут организованы большая парковка на 328 автомобилемест, в том числе для инвалидов, пешеходные дорожки и места для отдыха с лавочками и зелеными насаждениями.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.