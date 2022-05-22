Юговка предлагает почитать 5 лучших семейных саг

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Семья дает нам опору, поддержку, тепло, навыки общения, первые уроки любви. Она помогает нам развивать характер и учит преодолевать трудности. И не случайно появился посвященный ей праздник. Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается День семьи.

Ирвин Шоу «Богач, бедняк»

Роман «Богач, бедняк» – захватывающая история о непростых судьбах троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги расходятся после смерти отца. Любимчик семьи и умница Руди, задира и хулиган Том, которого родители не особо жаловали, и гордая красавица Гретхен пытаются обрести счастье. Их ждет непростой путь, полный лишений и преград. Как и все реальные люди, они совершают ошибки. Как и все мы, они, по-своему, счастливы. Для кого-то мечта становится ближе, а для кого-то достигнутый идеал теряет смысл, иллюзия рассеивается. Эта книга напоминает о том, что за счастье нужно не только бороться, но и суметь его разглядеть. Она до сих пор читается на одном дыхании. Роман лег в основу двух замечательных телесериалов, американского и отечественного, которые снискали огромную популярность.

Михаил Булгаков «Дни Турбиных»

Пьеса «Дни Турбиных» – настоящая жемчужина драматургии Булгакова. Пьеса создана на основе знаменитого романа "Белая гвардия" и посвящена переломному моменту истории России - революции и Гражданской войне, раз и навсегда изменившим жизнь русской интеллигенции. В ней Гражданская война предстает перед читателем именно такой, какой она была на самом деле: безжалостной, кровавой, братоубийственной. И в этом хаосе сломанных судеб и погубленных надежд еще более трогательными кажутся герои, в нерешительности застывшие на пороге перемен. Их мир ломается под натиском социальных, политических и военных потрясений, которые происходят один за другим. Это сочинение Булгакова называли "Вишневым садом" белого движения, в котором с необыкновенным теплом и сочувствием писатель изобразил белых офицеров. Причем полковник Алексей Турбин был явно наделен автобиографическими чертами самого Булгакова.

Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной»

"Люди, которые всегда со мной" — это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто мы есть. Невероятно доброе, теплое, искреннее произведение НаринэАбгарян не прекращает собирать восторженные отзывы благодарных читателей. Наверное, каждому будет близка эта книга, ведь семья – это самое важное в жизни человека, то, что придает сил жить, мечтать и идти вперед.

Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах» (сборник)

«Сага о Форсайтах» - история семейного клана представителей крупной буржуазии, в чьих судьбах, как в зеркале, отразилась судьба самой Англии на переломном периоде конца XIX - начала XX века. Эпоха модернизма, Первая мировая, "джазовая культура" 20-х гг. - три поколения Форсайтов отражают, кажется, все типы личности этих эпох. Но эта типичность образов героев эпопеи Голсуорси - лишь рамка для действительно интересного, увлекательного повествования о мужчинах и женщинах, любви и измене, ревности и ненависти, дружбе и предательстве.

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике»

Роман американской писательницы, уроженки Австралии, Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» - романтическая сага о трех поколениях австралийской семьи, о людях, трудно ищущих свое счастье. Колин Маккалоу создала эту книгу - и навеки вписала свое имя в "золотой фонд" высокого любовного романа. Нора Галь перевела эту книгу на русский язык - и сделала читательницам нашей страны бесценный подарок. В этой книге есть все – экзотическая обстановка, неожиданные повороты сюжета, исключительная эмоциональность, тонкие и убедительные психологические портреты. Но прежде всего это подлинный гимн великой любви, во всех ее проявлениях: любви к родной земле, любви к детям и родителям и вечной любви мужчины и женщины.

Специалист Регионального центра чтения Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А. К. Югова Екатерина Банных.

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