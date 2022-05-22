Юговка презентует читателям новый сборник

Сегодня, 13 мая, Юговка представит читателям новый сборник «Тобольский горизонт». Книга является итогом совместного творчества литераторов-ветеранов и выпускников высших военно-политических училищ Вооруженных сил СССР.

Сборник посвящён 80-летию образования Курганской области и 55-летию образования бывшего Курганского высшего военно-политического авиационного училища и других высших военно-политических училищ ВС СССР. В издании – несколько разделов, читатель познакомится с прозой, поэзией, очерками, с исторической хроникой и публицистическими

статьями, написанными выпускниками высших военно-политических училищ. Многие из них стали известными учёными, писателями, журналистами, в том числе и известных федеральных СМИ. Их имена представляют военную и патриотическую литературу России, многие из них - члены Союза писателей России, лауреаты престижных литературных премий.

В разделе сборника «Истоки» представлены известнейшие люди Зауралья, которые помогали становлению КВВПАУ, были

постоянными гостями учебного заведения, участвовали в воспитательной работе с курсантами. Также в книге представлены воспоминания о Гаврииле Абрамовиче Илизарове, Филиппе Кирилловиче Князеве, Терентии Семёновиче Мальцеве, Галине Павловне Хохловой.

Начало презентации в 14:00.

Юговка приглашает всех неравнодушных к патриотической теме зауральцев познакомиться с новым сборником и его авторами. Мероприятие имеет возрастной ценз 12+.

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