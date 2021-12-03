Юговка собирает друзей на онлайн-фестиваль Дружбы и хлеба

Проект Курганского Союза журналистов «Целина в исторической памяти России и Казахстана» выходит на финишную прямую. Одной из самых ярких его страниц обещает стать фестиваль Дружбы и Хлеба, который состоится 30 ноября на базе Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова.

Мероприятие пройдёт в двух форматах: онлайн и офлайн. Часть гостей и участников проекта «Целина» будут находиться в Юговке, остальные, а также все желающие – смогут присоединиться к фестивалю через платформу Zoom или посмотрев прямые трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

Программа события насыщенна и разнообразна. Организаторы предлагают «прокачать» свои навыки с 09:00-10:00 - на онлайн-семинаре «Как организовать успешный фандрайзинг в НКО?». Спикером выступит Людмила Беличева, председатель Детской общественной организации Курганской области «Открытый мир», руководитель регионального ресурсного центра для СОНКО Курганской области, эксперт и консультант по фандрайзингу и управлению НКО, эксперт федеральных и региональных конкурсов социальных проектов различных фондов.

Подключиться к конференции Zoom по адресу:

https://us04web.zoom.us/j/79815804027?pwd=Rm1OYmRyWlR2eXNic2w1c2FHeGxTUT09

Идентификатор конференции: 798 1580 4027

Код доступа: DdTBY3

С 10:00 до 11:00 всех желающих ждёт мастер-класс «Современное интервью. Как разговорить молчуна?». Раскроет секреты мастерства нынешним и будущим коллегам главный редактор издательского дома «Uno@CherAmi. Курган-Челябинск» Елена Тельпиз. Предполагается, что к разговору также присоединится и московский спикер Ольга Демидова, выпускница факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, корреспондент аналитической программы «Постскриптум» («ТВ-Центр»), которая также поделится тонкостями профессии.

Подключиться к конференции Zoom по адресу:

https://us04web.zoom.us/j/72077516062?pwd=akNTdTBLd1JGVUxXOGYzZVVpOXVjdz09

Идентификатор конференции: 720 7751 6062

Код доступа: 4YTna4

В 11:00 стартует торжественная церемония, в рамках которой у зрителей появится возможность вспомнить основные моменты проекта, вновь услышать рассказы о целинниках, поделиться впечатлениями. Участие в событии примет эксперт и партнёр проекта Александра Сергазинова, главный редактор ИА «ТоболИнфо». Она расскажет об опыте работы СМИ Костанайской области Республики Казахстан – «Газета, сайт и соцсети – что важнее?». Кроме того, в рамках церемонии состоится награждение победителей творческого конкурса, проходившего среди журналистов и поисковиков.

Понаблюдать за событием можно будет также на платформе Zoom по адресу:

https://us04web.zoom.us/j/76060456119?pwd=YU0yLzhzZ285aTZwU0tIMVBTVWdkdz09

Идентификатор конференции: 760 6045 6119

Код доступа: 55cJGP,

а также в ходе прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте» в группах и сообществах «Курганский Союз журналистов», «Юговка рядом», «ЖурLive».

Проект «Целина в исторической памяти России и Казахстана» реализуется Курганским Союзом журналистов на средства Фонда президентских грантов. Главная его цель - сохранить память о трудовом подвиге некогда многонациональной страны. На протяжении 11 месяцев на территории России и Казахстана проходили пресс-туры, в ходе которых состоялись встречи с целинниками, их потомками, посещение школьных и сельских музеев, сбор информации и воспоминаний очевидцев тех событий, публиковались материалы о них в СМИ и соцсетях. Помимо фестиваля Дружбы и Хлеба организаторы также планируют издать Электронную книгу памяти героев целины.