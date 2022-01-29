Юлия Шастова: «Мы усиливаем контроль над соблюдением антиковидных требований»

Проверки предприятий торговли, общественного транспорта, питания и т.д. представители контрольно-надзорного ведомства осуществляют в ежедневном режиме, без выходных. В ходе рейдов выявляются случаи нарушений, связанных с отсутствием масок, перчаток, неправильным их ношением, отсутствием специальной разметки и средств для обеззараживания воздуха, не соблюдением социальной дистанции, лояльным отношением сотрудников предприятий к отсутствию масок у покупателей и пассажиров, и т.д.

«В случае выявления нарушений составляется протокол, и материалы дела передаются в суд для принятия мер административного воздействия, - пояснила заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Курганской области Юлия Шастова. – С октября прошлого года в Курганской области проведено более трёх тысяч шестисот рейдов, вынесено четыреста двадцать постановлений на общую сумму штрафных санкций более десяти миллионов рублей».

Такие меры воздействия доказывают свою эффективность. В ходе рейда, проведённого совместно с журналистским патрулём в одном из торговых центров города, сотрудники Роспотребнадзора провели профилактические беседы, проверили соблюдение требований. Нарушений не выявили. Продавцы постоянно меняют маски и перчатки. Проводится санитарная обработка поверхностей. Покупателям напоминают о необходимости надеть маски.

«Есть покупатели, которые реагируют на это по-своему, иногда агрессивно. Такие случаи бывают не часто, но, практически, каждый день, - говорит директор супермаркета «Метрополис» Ирина Нестерова. - Боремся с этим. Иногда приходится даже охрану вызывать. Для соблюдения социальной дистанции при большом наплыве покупателей, охранники делают объявления по микрофону. Но в основном к соблюдению дистанции призывают продавцы».

Ситуация с темпами распространения коронавирусной инфекции остаётся напряжённой. Сейчас в Курганской области отмечается рост числа заболеваний по коронавирусу.

«Суточный темп прироста за неделю составил более двадцати пяти процентов, - приводит цифры Юлия Шастова. – На двадцать третье января у нас зарегистрировано сто семнадцать случаев. В целом по России фиксируется стремительный рост заболеваемости штаммом «омикрон». В том числе он выявляется и на территории Курганской области».

Как объясняют специалисты его опасность в том, что этот штамм в пять раз более заразен, чем его предшественник – штамм «дельта». При ношении защитной маски не надлежащим образом, когда не все органы дыхания закрыты, риски инфицирования здорового человека больным или даже с начальными признаками заболевания, возрастают многократно. Особенно в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях.

«В таких условиях мы усиливаем контроль, разъяснительную работу по соблюдению антиковидных требований, особенно за правильным ношением масок, - подчеркнула Юлия Шастова. - Работодателям необходимо увеличить запасы средств индивидуальной защиты – маски, спреи, антисептики и т.д., чтобы были защищены и покупатели, и сами сотрудники предприятий».

Работа же представителей Управления Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции будет продолжена в усиленном режиме.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.