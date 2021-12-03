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Юные инспекторы Курганской области вошли в десятку лучших команд России

Во втором этапе им предстоит продемонстрировать навыки фигурного вождения

1 декабря, 2021 - 11:00

По итогам теоретического этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» отряд юных инспекторов движения Журавлёвской средней школы Каргапольского района вошел в десятку лучших команд России, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области по информации УГИБДД УМВД России по Курганской области.

 

В этом году в связи с ограничительными мерами, направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции, конкурс «Безопасное колесо» проходит в онлайн формате. Курганскую область в соревнованиях представляют победители региональных соревнований, ученики Журавлёвской средней школы Александр Михайленко, Данил Скоробогатов, Дарина Луткова и Дарья Силина.

 

В рамках теоретической части конкурса ребята прошли онлайн тестирование на знание правил дорожного движения, основ оказания первой помощи и основ безопасности жизнедеятельности. Оно было организовано на базе детского технопарка «Кванториум» в Кургане.

 

Теперь командам, занявшим первые десять мест в первом туре, предстоит побороться за победу во втором этапе, где необходимо будет показать практические навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

 

Добавим, что вся информация о проведении конкурса размещается на сайте: http://bdd-bicycle.ru.

1 декабря, 2021 - 11:00

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