Юные инспекторы Курганской области вошли в десятку лучших команд России

По итогам теоретического этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» отряд юных инспекторов движения Журавлёвской средней школы Каргапольского района вошел в десятку лучших команд России, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области по информации УГИБДД УМВД России по Курганской области.

В этом году в связи с ограничительными мерами, направленными на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции, конкурс «Безопасное колесо» проходит в онлайн формате. Курганскую область в соревнованиях представляют победители региональных соревнований, ученики Журавлёвской средней школы Александр Михайленко, Данил Скоробогатов, Дарина Луткова и Дарья Силина.

В рамках теоретической части конкурса ребята прошли онлайн тестирование на знание правил дорожного движения, основ оказания первой помощи и основ безопасности жизнедеятельности. Оно было организовано на базе детского технопарка «Кванториум» в Кургане.

Теперь командам, занявшим первые десять мест в первом туре, предстоит побороться за победу во втором этапе, где необходимо будет показать практические навыки фигурного вождения велосипеда и оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Добавим, что вся информация о проведении конкурса размещается на сайте: http://bdd-bicycle.ru.