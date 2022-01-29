Юргамышские дети взглянули в «Блокадные окна» и вспомнили о героях-земляках

27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Курганской области прошли акции, приуроченные к этой дате. В Юргамыше, к примеру, волонтёры Молодёжного культурно-досугового центра «ФлЭшка» раздавали жителям посёлка информационные листовки, чтобы напомнить о героических событиях нашей истории. Также активисты очистили снег с памятных плит, вечного огня, чтобы жители района имели возможность возложить цветы и почтить память павших в ВОВ.

В обособленном подразделении Юргамышской средней школы в селе Малое Белое учебный день сегодня начался с минуты молчания. Здесь прошли «Уроки мужества». Дети оформили инсталляцию «Блокадные окна», выпустили стензазету. Также вырезали из фольги «Светлячки памяти». Руководитель краеведческого музея провела лекцию для мальчишек и девчонок.

Памятное мероприятие, посвящённое 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, в селе Малое Белое провели росгвардейцы. «Заместитель начальника Управления Росгвардии по Курганской области полковник Рамиль Мухаметшин и секретарь совета ветеранов тероргана Алексей Шумков рассказали об одном из наиболее трагических периодов в истории Великой Отечественной войны - хронике Ленинградской блокады и героических подвигах, которые совершались оборонявшимися горожанами», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Елена Полякова.

От росгвардейцев школьники узнали также о своем герое-земляке советском военачальнике генерал-лейтенанте Александре Черепанове, участвовавшем в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Гости передали в дар школе «Книгу памяти Уральского округа войск национальной гвардии», рассказывающую о военнослужащих и сотрудниках войск и органов правопорядка с Урала, ценой своей жизни выполнивших служебно-боевую задачу.

«Отдельно наши гости из Росгвардии остановились на личности участника локальных войн майора милиции Владимира Звонарева. Он погиб в бою с чеченскими сепаратистами в 1996 году в Грозном, посмертно награжден Орденом мужества. На нашей школе установлена мемориальная доска. Одна из экспозиций в краеведческом музее посвящена нашему герою. Служащие Росгвардии принесли на урок его фотографии, документы. Детям было очень интересно слушать военные истории, они не стеснялись задавать вопросы», - прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе обособленного подразделения Юргамышской средней школы в селе Малое Белое Наталья Останина.