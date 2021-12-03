Цель конкурса создать праздничный облик в сёлах, посёлках и самом районом центре. Оценивать работы будут сотрудники различных подразделений администрации Щучанского района. Лучшие исполнители будут определяться в пяти номинациях: «Самый яркий Новый Год» - оформление фасада здания предприятий и организаций различных отраслей и прилегающих к ним территорий, «Праздник в каждом уголке» - новогоднее оформление дворовой территории многоквартирного дома, «Новогодние фантазии» - оформление придомовой территории индивидуального жилого дома, «А у нас Новый год! Сказка в гости всех зовет!» на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций, «Ларец новогодних чудес» - оформление учреждений культуры. Участникам предлагается отправлять заявки с приложением трёх фотографий, сделанных в дневное и вечернее время либо сделать один коллаж из фотографий с новогодним оформлением в электронном виде. Победители получат денежные премии. Наиболее активные участники, не занявшие призовые места, будут поощрены благодарственными письмами главы Щучанского района.
За лучшее новогоднее оформление щучанцы получат призы
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