За лучшее новогоднее оформление щучанцы получат призы

Цель конкурса создать праздничный облик в сёлах, посёлках и самом районом центре. Оценивать работы будут сотрудники различных подразделений администрации Щучанского района. Лучшие исполнители будут определяться в пяти номинациях: «Самый яркий Новый Год» - оформление фасада здания предприятий и организаций различных отраслей и прилегающих к ним территорий, «Праздник в каждом уголке» - новогоднее оформление дворовой территории многоквартирного дома, «Новогодние фантазии» - оформление придомовой территории индивидуального жилого дома, «А у нас Новый год! Сказка в гости всех зовет!» на лучшее новогоднее оформление образовательных организаций, «Ларец новогодних чудес» - оформление учреждений культуры. Участникам предлагается отправлять заявки с приложением трёх фотографий, сделанных в дневное и вечернее время либо сделать один коллаж из фотографий с новогодним оформлением в электронном виде. Победители получат денежные премии. Наиболее активные участники, не занявшие призовые места, будут поощрены благодарственными письмами главы Щучанского района.