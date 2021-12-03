За самородками - в село Горохово

Из них самых знаменитых целая дюжина. Например, Александр и Наталья Клыгины и дня себе не представляют, чтобы что-нибудь не сделать своими руками. Глава семьи – известный мастер по дереву. Занимается резьбой, точит посуду, а его механические игрушки вызывают восторг. Супруга создала огромную коллекцию вышитых в разных техниках картин. Её красивые изделия из бисера прекрасно дополнят любой интерьер.

Ольга Каштанова делает замечательные украшения из камней, бисера, бусин, кристаллов Сваровски. Замечательно вяжут, создают очень красивые и полезные изделия Раиса Сумарокова, Нина Брагина. Они буквально обвязали всех своих родных и знакомых. Наталья Загумённова пристрастилась к современному виду искусства – алмазной мозаике.

В маленьком сельском клубе с любовью оформили уголок деревенского быта. На его фоне проходят интересные мастер-классы.