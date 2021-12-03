За сутки в курганские травмпункты обратились 432 человека

Аномальное природное явление – ледяной дождь - стало причиной неприятных последствий. Люди стали падать из-за гололедицы и травмироваться.

По данным департамента здравоохранения Курганской области, всего за последние сутки обратились за помощью 432 человека

Основной поток пострадавших пришелся на 1 декабря. В четверг, 2 декабря, к травматологам обратились 205 человек.

Накануне из-за гололеда были отменены уроки в школах Кургана и занятия в организациях дополнительного образования.

Сегодня, 2 декабря, все занятия также проходят в дистанционном формате.

Также ранее Госавтоинспекция региона ввела временное ограничение движения для пассажирского транспорта на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения.

В настоящий момент в Курганской области отменили ограничения по движению транспорта на федеральных трассах.

Но ограничения остаются на всех автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям с просьбой быть осторожнее, передвигаясь пешком или за рулем.