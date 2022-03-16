Замгубернатора Константин Малышев обсудил задачи с замминистра

Заместитель губернатора Константин Малышев обсудил ключевые задачи на 2022 год с замминистра Юрием Гордеевым. Об этом сообщает Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. В ходе совещания 5 марта с заместителем Министра строительства и ЖКХ РФ замгубернатора Курганской области рассказал о реализованных проектах по программам и планах на 2022 год.

В рамках программы «Стимул» в текущем году в 7-м микрорайоне Заозерного жилого массива будет достроено здание поликлиники. Для Заозёрного, в котором проживает треть населения Кургана, этот объект очень важный. Строение предполагает 6 этажей с наличием лифта, общая площадь - 7,7 тыс кв м. Поликлиника предоставит 206 потенциальных рабочих мест для врачей и сможет пропускать до 500 посещений за смену.

В ходе обсуждения была затронута тема строительства очистных сооружений, которая также затрагивает интересы курганцев и жителей райцентров области. В 2022 году началось строительство объекта «Водоснабжение в южной части Шумихи. Стоимость строительства 109,5 млн рублей, в том числе федеральный бюджет - 107,3 млн рублей. То есть жители Шумихи могут получить качественную питьевую воду. Аналогичные объекты были построены в 2021 году в Лебяжье и Шатрово.

В конце 2021 года началось строительство канализационных очистных сооружений сточных вод в Варгашах. В этом году пройдёт завершающий второй этап по строительству хозяйственных корпусов и инженерных сетей. Очистные сооружения помогут улучшить экологическую обстановку в Варгашинском районе, а также дадут возможность подключить новые объекты. Например, водоочистной станцией будет пользоваться строящийся индустриальный парк.