Запад пытается «отменить» Россию

12 апреля состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Культура отмены: для чего Запад пытается вычеркнуть Россию из общемирового контекста и почему это не удастся сделать?».

«Культура отмены» – это форма общественного бойкота, в рамках которой человек, организация или целая страна исключается из всех форм взаимодействия. Это не новое явление, но именно сегодня оно становится опасным, благодаря развитию современных средств коммуникации. Важно осознавать, что «культура отмены» – это набор технологий и инструментов управления в общественно-политической сфере, которые позволяют достигать конкретных результатов в практической сфере», - рассказал руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

По словам Кузнецова, впервые происходит попытка «отменить» целую страну, ее народ и культуру. Поэтому важно консолидированно противостоять этому массовому движению. Основными способами борьбы против нее, по мнению эксперта, могут стать судебная практика, высмеивание форм проявления «кэнселлинга» и общественное единение. «Рейтинги российской власти бьют рекорды. Это ответ на попытки отменить российскую культуру и народ. На русскую культуру ничего не повлияет, даже если 100 раз вывести в тренды «cancelRussia», - сказал Глеб Кузнецов.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что осознанная политика «культуры отмены» России длится уже более 500 лет. До сегодняшнего дня страна пережила уже 3 массовые волны «отмены»: первая произошла во время Ливонской волны, вторая сопровождала Крымскую войну, третья возникла как реакция на 1917 год и Гражданскую войну. При этом, ни одна «кампания отмены» не дала результатов, а Россия смогла извлечь их них выгоду. «В европейской культуре «чужого» нужно уничтожить, а если не получается, то его нужно отменить. Россию не удалось уничтожить, поэтому ее пытаются отменить, дискредитировать, забыть. Но в любой подобной ситуации это шло только на пользу России, и создавало стимулы для мощного рывка», - подытожил он.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова считает, что Россия, и в частности отечественный спорт, уже давно подвергается пропаганде «кэнселлинга». Ярким примером является начало серии допинговых скандалов.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин представил список достижений России, которые невозможно вычеркнуть из общечеловеческой истории. Среди них и первая модель вертолета М.В. Ломоносова, изобретение первого велосипеда, телеграфа, лампочки, гусениц на тракторы, электросварки, радиоприемника, телевидения, парашютов и других вещей. Создание первого в мире искусственного спутника Земли, космического корабля, атомной электростанции, используемой в мирных целях, также принадлежит русским. «Целую страну не отменить. Достижения русских стереть нельзя, иначе весь мир окажется в средневековье», - продолжил он.

Мировой культурой перестанет быть сама культура без великих русских личностей, участвовавших в ее создании. «Политика отмены» самоубийственна. Отменяя чужое мнение, нельзя узнать о своих ошибках. Прекращая хозяйственные и дипломатические связи, нужно понимать, что мир сложнее идеологических штампов. Это путь к цивилизационной пропасти», - заключил он.

Подводя итоги круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев привел слова Президента России Владимира Путина, сказанные им 12 апреля: «Жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать».

По информации expert-club.online.

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