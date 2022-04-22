Зарплата курганцев должна индексироваться ежеквартально?

В Курганской области исполнилось 30 лет с начала формирования системы социального партнерства между профсоюзами, органами власти и работодателями. Практически на всех предприятиях и организациях региона приняты коллективные договоры. Однако необходим контроль за их исполнением. Об этом и многом другом говорилось на заседании Совета Федерации профсоюзов Курганской области, которое состоялось в конце прошлой недели.

Лидер зауральских профсоюзов Вячеслав Савин отметил, что существенное влияние на экономику региона оказала пандемия COVID-19 и западные санкции. В непростых условиях социальное партнерство стало гарантией того, что законные права трудящихся будут соблюдаться.

По настоянию профсоюзов колдоговоры некоторых предприятий были дополнены нормой о ежегодной индексации заработных плат работников как минимум на уровень инфляции. (Этого, кстати, требует статья 134 Трудового кодекса РФ «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы»). Однако в ходе проверок вскрылся и обратный факт: в ряде организаций такая норма в колдоговорах содержится, но работодателем не исполняется...

В прошлом году Правительство Курганской области добилось того, чтобы тариф на электроэнергию для бизнеса был снижен. При содействии региональной Федерации профсоюзов руководители многих крупных промышленных предприятий Зауралья приняли на себя обязательство направлять до 75% сэкономленных за счет этого средств на повышение заработной платы персонала. В том числе благодаря этому среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Курганской области выросла и составила на начало текущего года 35 486 рублей.

- С одной стороны, это хороший показатель. Но мы с вами понимаем, что более объективным показателем уровня доходов населения является реальная заработная плата, которая определяется отношением номинальной заработной платы к индексу цен товаров и тарифов услуг. И реальная заработная плата уменьшается с каждым повышением цен на товары и услуги. К сожалению, мы видим растущее отставание заработной платы в Курганской области от показателя по стране в целом, - констатировал лидер зауральских профсоюзов Вячеслав Савин.

Он считает необходимым поддержать предложение Федерации независимых профсоюзов России о том, что для сохранения уровня жизни россиян в условиях роста инфляции индексацию заработной платы работодатели теперь должны проводить не раз в год, а ежеквартально.

Николай Волков.

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Фото Николая Пушилина.