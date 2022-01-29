Зауральцам напомнили алгоритм действий при бессимптомном течении коронавируса

Оставаться дома, дистанционно оформить больничный лист и следить за изменением температуры. Такие рекомендации даёт Минздрав РФ жителям с бессимптомной или легкой формой коронавируса, а также ОРВИ. Соответствующую памятку министерство опубликовало на своем сайте в среду, 26 января.

Рекомендации можно разделить на пять блоков: советы гражданам в группе риска, тем, кто к этой группе не относится, алгоритм действий для непривитых, для детей, а также общие меры предосторожности.

Так, при положительном ПЦР-тесте на Covid-19, а также при появлении симптомов ОРВИ всем жителям рекомендовано оставаться дома и как можно реже контактировать с другими людьми. Больничный в этом случа можно оформить дистанционно, позвонивв «единую службу 122» или в call-центр поликлиники по месту жительства.

Гражданам из группы риска, а также непривитым и ранее не перенесшим коронавирус жителям рекомендуют при появлении симптомов ОРВИ уйти на самоизоляцию. Консультацию медиков можно получить в «единой службе 122», а в случае ухудшения состояния следует вызвать скорую помощь.

При появлении симптомов вирусных заболеваний у детей их также следует оставить дома. При этом врачи настаивают на том, чтобы родители не занимались самолечением и тем более не давали детям антибиотики. Этот совет относится и к взрослым.

«Не назначайте себе никакие препараты, не утяжеляйте лечение на амбулаторном этапе, чтобы не поступать в стационар уже в тяжелом состоянии, когда время для своевременного оказания медицинской помощи упущено», - отметил глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Зауралье выросли темпы заболеваемости коронавирусом. На 26 января в регионе выявлено 172 новых случая Covid-19. Неделей ранее ежесуточный уровень заболеваемости составлял порядка 90 человек.

Такая тенденция отмечается и в других регионах РФ. В связи с этим в Минздраве РФ призывают россиян продолжать соблюдать масочный режим, тщательно мыть руки, а после обрабатывать антисептиком. Кроме того, всем россиянам рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию от Covid-19.

Фото Николая Пушилина