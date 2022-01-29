Зауральцам напомнили о необходимости предоставления декларации о доходах

Зауральцам необходимо до 4 мая 2022 года предоставить в налоговую службу декларацию о доходах.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, сообщили Инспекции федеральной налоговой службы по городу Кургану.

В случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества — до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых вычетов по НДФЛ.

Представить налоговую декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, которые занимаются частной практикой, адвокаты, являющиеся учредителями адвокатских кабинетов, и другие лица, уточнили в пресс-службе администрации города.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2022 года.

Специалисты напоминают, что наиболее удобный способ заполнения и направления налоговой декларации — через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Пошаговая видеоинструкция по заполнению декларации размещена на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечён к ответственности.

Фото с сайта администрации города Кургана.