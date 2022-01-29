Зауральцам объяснили, как избежать переохлаждения организма в Крещение

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области просит зауральцев придерживаться определённых правил во избежание несчастных случаев и травм во время крещенских купаний:

- осуществляйте окунание только в специально оборудованных купелях;

- не употребляйте алкогольные напитки во время и перед погружением - погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено;

- для подхода к купальне используйте удобную, непромокаемую и нескользкую запасную обувь, не торопитесь и не бегите;

- ожидая своей очереди, прибегните к небольшой разминке - прыжки, приседания, короткая пробежка поможет разогреть тело;

- новичкам лучше не совершать плавательных движений и не погружаться в купель с головой. Оптимальное время нахождение в проруби - не более одной минуты. Это позволит избежать общего переохлаждения организма, которое может привести к простудным заболеваниям или пневмонии;

- при выходе воспользуйтесь помощью, так как есть риск сорваться со скользких ступеней и уйти под воду. Лучше воспользоваться страховкой в виде верёвки с узлами;

- после купания не стойте на морозе. Разотрите себя сухим полотенцем, и наденьте тёплую одежду. Рекомендуется в качестве профилактической меры выпить горячий травяной напиток или чай.