Зауральцам объяснили, как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат

В Роспотребнадзор часто обращаются граждане с вопросом, что делать, если по определённым причинам не удалось воспользоваться подарочной картой или подарочным сертификатом: не нашлось подходящего товара в магазине, срок действия карты или сертификата закончился, как обменять подарочную карту или сертификат на равнозначную денежную сумму.

Подарочную карту или сертификат можно приобрести практически в любом магазине. При этом номинал подарочной карты определяется потребителем. Важно помнить, что подарочная карта не является товаром, а лишь подтверждает внесение денежных средств за товар, который может быть приобретён как самим плательщиком, так и другим лицом в последующем в пределах суммы, доступной на подарочной карте.

Сущностная ценность и предназначение подарочных карт заключается в предоставлении возможности одним лицом другому лицу выбрать товар из ассортимента магазина, выпустившего подарочную карту, на сумму, зачисленную на подарочную карту, соответственно, подарочные карты являются особым объектом гражданского оборота.

Когда приобретатель подарочной карты вносит денежные средства в кассу магазина, а в обмен получает подарочную карту, он заключает договор. У предъявителя подарочной карты на основании такого договора возникает право требования передачи выбранного товара на сумму, зачисленную на подарочную карту.

Заключённый в момент приобретения подарочной карты договор является по своей правовой природе смешанным договором, то есть включает элементы разных видов договоров и не является в чистом виде договором купли-продажи товара, и не является предварительным договором, так как предмет договора (какой именно товар) в момент приобретения подарочной карты ещё не определён.

В связи с этим требования потребителей о возврате денежных средств, зачисленных на подарочную карту, при отсутствии таких обстоятельств как обращение к продавцу о передаче товара и отказ в передаче товара по своей правовой природе является требованием об одностороннем отказе от исполнения обязательств. Для сферы розничной купли-продажи такой отказ не предусмотрен действующим законодательством. Соответственно, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

По информации 45.rospotrebnadzor.ru.