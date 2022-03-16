Зауральцам объяснили, куда обратиться за помощью при открытии своего дела

Хотите открыть свое дело или развивать уже существующий бизнес, но боитесь, что в одиночку вам не справиться?

Мы подготовили для вас подробную информацию об основных мерах поддержки, которые действуют в Курганской области для промышленных и сельхозпредприятий, ЛПХ, самозанятых и жителей региона, которые попав в трудную жизненную ситуацию, задумались над переобучением и бизнес-планом.

Компенсация по договорам лизинга

В Курганской области бизнес может получить возмещение до 50% затрат (до 60 млн рублей) на приобретение оборудования и техники по договору лизинга.

Заявки принимает Фонд «Агентство технологического развития Курганской области» в заявочные периоды. Консультации по телефону: 8-800-250-47-31, доб. 309. Подробности – по ссылке https://мойбизнес45.рф/support/kompensatsiya-po-dogovoram-lizinga/

Льготные микрозаймы

- займы под льготную ставку от 0,1 до 5 % годовых до 5 млн рублей «Мини-завод»,

«Микро-услуги», «Своя ферма», «Микро-фасад»;

- займы под 1% годовых для самозанятых до 500 тыс. рублей на 24 месяца.

В марте у воспользовавшихся микрозаймами появилась возможность оформить кредитные каникулы.

Подробнее по ссылке https://мойбизнес45.рф/support/mikrozajmy-pod-lgotnyj-protsent/

Налоговые льготы

Резидентам индустриальных парков

- 13,5 % налог на прибыль;

- 0 % транспортный налог;

- 0 % налог на недвижимость;

- 0 % земельный налог.

Индустриальные парки – это возможность получить готовые площадки под производство со всеми необходимыми коммуникациями. Такие парки уже созданы в Кургане и Варгашах, завершаются работы в Шадринске. В планах новые площадки в Кургане и ТОСЭР.

Как подобрать площадку – по ссылке https://investkgn.ru/area

Резидентам ТОСЭР «Варгаши», «Далматово», «Катайск»

- 5% налог на прибыль вместо 20% в первые 5 лет; 13% - в последующие годы;

- 0% налог на имущество и земельный налог.

Пониженная ставка для бизнеса, реализующего региональные инвестпроекты

- 10% ставка для участников региональных инвестпроектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25-9 НК РФ;

- 0,5% в 1-й год и 1,1% - 2-й год для инвестпроектов, включенных в раздел «сопровождаемые» реестра инвестпроектов.

Подробная информация по ссылке https://мойбизнес45.рф/support-category/nalogovye-lgoty/

Поручительство при нехватке у предпринимателя собственного залога по кредитному договору

«Гарантийный фонд» Инвестиционного агентства Курганской области предоставляет начинающему и действующему бизнесу, самозанятым поручительство на сумму до 50 % от суммы кредита, но не более 16,5 млн руб.

При участии в программе «Согарантия Корпорации МСП» - до70% от основного долга.

Подробнее – по ссылке https://мойбизнес45.рф/support/predostavlenie-poruchitelstva-po-kreditam-zajmam-dogovoram-lizinga-i-bankovskim-garantiyam/

Меры поддержки IT-компаний

- пониженные налоговые ставки в рамках упрощенной системы налогообложения;

- 1% - для организаций с объектом «доходы» для определенных видов экономической деятельности;

- 5% - для организаций с объектом «доходы минус расходы» для определенных видов экономической деятельности;

- аренда помещений, оснащенных мебелью и оргтехникой, в бизнес-инкубаторе по цене 1 рубль за м²;

- льготные займы до 5 млн руб. от 0,1% годовых.

Подробнее о региональных мерах и информация о федеральных грантах – на сайте департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области https://it.kurganobl.ru/activity/dig_economy/it_business.php

Гранты социальным предпринимателям

Субъекты малого и среднего бизнеса, включенные в реестр социальных предпринимателей Курганской области, могут получить грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

Средства гранта можно потратить на аренду и ремонт помещения для реализации проекта, приобретение техники, оборудования, франшизы, программного обеспечения, сырья и другие цели.

Заявку можно отправить до 1 мая:

Консультацию можно получить по тел.: 8(3522) 429-462 (Кириллова Елена Анатольевна).

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте департамента экономического развития Курганской области по ссылке http://www.economic.kurganobl.ru/7285.html и здесь http://economic.kurganobl.ru/5066.html.

Если вам нужна помощь в продвижении товаров, вы хотите бесплатно пройти обучение по необходимым предпринимателям компетенциям, можно обратиться в Центр поддержки предпринимательства, который:

- помогает предпринимателям в поиске партнеров за рубежом, выводит на зарубежные торговые площадки

- помогает предпринимателям и самозанятым выходить на электронные торговые площадки

- помогает сделать бесплатную рекламу для самозанятых

- проводит бесплатные обучающие курсы для начинающих и действующих предпринимателей.

И многое другое. Подробнее – по ссылке https://мойбизнес45.рф/support-category/konsultatsionnaya-podderzhka/ .

Подробную информацию по всем вышеперечисленным мерам поддержки можно получить на сайте Инвестиционного агентства Курганской области по ссылке https://invest45.ru/support , а также портале Мойбизнес45.рф https://мойбизнес45.рф/?

Телефон для консультаций: 8 800 250 47 31.

Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования и кооперации

Начинающие фермеры на старт бизнеса могут получить грант «Агростартап» 4 млн рублей;

Для фермерских хозяйств, работающих более 1 года, - гранты на развитие семейной фермы 30 млн рублей;

Для сельхозкооперативов грант на организацию сбыта и переработки продукции 70 млн рублей.

Для этого необходимо проживать на селе, иметь бизнес-план и обратиться в региональный департамент АПК. Подробнее - по ссылке http://dsh.kurganobl.ru/6584

Предусмотрена субсидия для личных подсобных хозяйств на приобретение сельхозживотных. Возмещается до 70% от стоимости животных. Вы платите всего 30% от стоимости скота, который покупаете. В рамках субсидии можно приобрести 5 голов КРС и 10 голов овец или коз. Подробнее - по ссылке http://dsh.kurganobl.ru/7092

Подробности по ссылке:http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Selterr/mfx_22.pdf

Контактные телефоны отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации: 46-16-90, 43-12-80.

Меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства

Возможность получения субсидии на 1 килограмм произведенного и реализованного молока.

Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород 6 тыс. руб. за голову.

Субсидирование приобретения молодняка сельхозживотных - до 70% затрат.

Субсидирование приобретения оборудования для животноводческих ферм - до 70% затрат.

Уплата 50% начисленной страховой премии по договорам сельхозстрахования поголовья сельхозживотных.

Субсидирование 40% на приобретение сельхозтехники для хозяйств, занимающихся животноводством.

Подробности по ссылке: http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Zgivot/zhiv_22.pdf

Контактные телефоны отдела животноводства и племенной работы: 43-12-40, 46-46-32, 43-11-50

Меры государственной поддержки в отрасли растениеводства

Несвязанная поддержка на 1 га посевных площадей.

Субсидии за ввод в оборот неиспользуемой пашни 50% от затрат.

Субсидирование приобретения элитных семян 7 тысяч рублей за тонну.

Субсидирование 30% от затрат на приобретение техники для растениеводства.

Субсидии на производство и реализацию зерновых культур.

Субсидии при страховании посевов сельхозкультур до 80% от страховой премии.

Субсидии по садоводству до 50% от затрат.

Субсидии на производство масличных культур (рапс, соя)

Субсидии на производство овощей закрытого грунта.

Подробности по ссылке: http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Rastenievod/rast_22.pdf

Контактный телефон отдела агропроизводства: 46-22-10

Меры государственной поддержки по реализации сельхозпродукции

Субсидии производителям хлеба 2500 за 1 тонну.

Подробности по ссылке: http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/Pererab/realiz_22.pdf

Контактный телефон отдела пищевой и перерабатывающей промышленности 43-11-43.

Льготное кредитование

Краткосрочное кредитование по ставке до 5% годовых для проведения сезонных полевых работ, закупа продукции для переработки, молодняка сельхозживотных.

Подробности по ссылке: http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/GosAPK/1528.pdf

Контактные телефоны отдела государственной поддержки АПК 43-22-30

Документ, регламентирующий предоставление господдержки сельхозтоваропроизводителям Курганской области:

http://dsh.kurganobl.ru/assets/files/GosAPK/PPKO_42_2022.pdf

Земля бесплатно

Для ведения крестьянско-фермерских хозяйств можно получить участок размером до 100 гектаров бесплатно.

Для этого нужно:

- зарегистрировать свою деятельность в качестве ИП;

- иметь бизнес-план;

- создать в своем хозяйстве хотя бы одно рабочее место.

До 1 гектара бесплатно можно получить для развития личного подсобного хозяйства в тех населенных пунктах, перечень которых установлен постановлением Правительства Курганской области.

Телефон горячей линии департамента имущественных и земельных отношений Курганской области 8 (3522) 43-32-32

Подробности – на сайте www.dom.kurganobl.ru

Социальный контракт – это помощь от органов социальной защиты людям, семьям, кто имеет среднедушевой доход ниже прожиточного минимума

В рамках соцконтракта можно получить:

- до 250 тыс. рублей на осуществление предпринимательской деятельности и 30 тыс. рублей на обучение;

- до 100 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства и 30 тыс. рублей на обучение;

- 12 тыс. 966 рублей в период поиска работы (в 1-й месяц и 3 месяца после трудоустройства). А также 30 тыс. рублей на обучение и 6 тыс. 483 рубля ежемесячно, но не более 3 месяцев, при обучении через соцзащиту;

- 12 тыс. 966 рублей, на преодоление трудной жизненной ситуации. Но не более 6 месяцев

Как заключить социальный контракт и получить средства на своё дело, личное подсобное хозяйство и обучение, расскажут в учреждениях социальной защиты по месту жительства, адреса и контакты которых размещены здесь.

Пресс-служба губернатора Курганской области.