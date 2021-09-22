Зауральцам предлагают рассказать о своих собаках и кошках в соцсетях

В преддверии всемирного дня животных, который отмечают 4 октября, в Зауралье в рамках проекта «Добрый регион» стартует интернет-акция.

Молодёжный портал Зауралья сообщает, что для участия нужно опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» (личная страница должна быть открытой) пост на одну из тем: «Один день из жизни моего питомца» или «История моего питомца» с использованием фото- или видеоконтента с домашним животным. Указать хэштеги #добро45 и #фотоспитомцем45, #котолапки (если фото кота), #песикибарбосики (для собак), #крылатыедрузья (птицы) и #зверьемое (если другие животные).

Победителей определят на основе результатов открытого голосования (количество лайков к постам) по номинациям: 1) «Котолапки» 2) «Песики-барбосики» 3) «Крылатые друзья» 4) «Зверье мое». Авторы лучших постов получат призы.

Фото Екатерины Черепановой.