Зауральцам рекомендуют удалить из телефонов Facebook или Instagram

11 марта Роскомнадзор заявил, что заблокирует Instagram на всей территории России 14-го марта в полночь. Такое решение было принято после того, как компания Meta разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в адрес российских военных. Тогда же Генпрокуратура направила в суд заявление о признании компании Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, экстремистской организацией. Esquire.ru спросили киберадвоката Саркиса Дарбиняна, что будет с теми, кто продолжит пользоваться Instagram (и будет ли что-то вообще).

— Что будет с аккаунтами российских пользователей? Россиян никто деактивировать не будет. Тем не менее, операторы связи ограничат доступ ко всем платформам, поэтому в аккаунт так просто попасть не получится. Однако, всё это лечится путём разворачивания VPN, виртуальных частных сетей, использования тора или любого другого программного обеспечения, которое позволяет заходить на сервера IP-адресов, находящихся за пределами РФ.

— Какие есть риски для россиян? Генпрокуратура только инициировала признание Meta экстремистской организацией. Это значит, что процесс продлится ещё минимум два месяца — пока Генеральная прокуратура России подаст заявление в Верховный суд, пока он примет решение, а потом ещё и апелляция. Спустя все эти этапы организация будет добавлена в список экстремистских. Кроме этого, не стоит забывать, что у нас также есть список экстремистских материалов. И если туда будут внесены ссылки на мобильные приложения в App Store или Google Play, то с этого момента любое хранение экстремистских материалов является противоправным. В таком случае, если вдруг сотрудник полиции остановит вас и найдёт в телефоне мобильное приложение Facebook или Instagram, это может трактоваться как хранение экстремистских материалов. За это предусмотрена административная ответственность. Она влечёт за собой не только штрафы, но и конфискацию самого телефона, в котором это всё будет обнаружено.

Но пока пользователи не несут никакую ответственность за использование самих приложений. Так же, как и за использование VPN. Однако стоит помнить, что теперь финансовые переводы в Meta будут трактоваться как финансирование экстремистской деятельности. И поэтому никакую рекламу покупать у Facebook не рекомендуется.

Prospekt45.ru по информации esquire.ru.