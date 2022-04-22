Зауральцам запретили разводить открытый огонь на даче и в лесу

С 15 апреля на территории всей Курганской области объявлен пожароопасный сезон. Запрещено разводить открытый огонь, в том числе жарить шашлыки. Бани топить можно, но только если печи оборудованы искрогасителями. Сухую траву можно закапывать или собирать в мешки, но ни в коем случае не жечь. Нарушителям грозит штраф, размер которого может достичь нескольких миллионов рублей.

- Помимо штрафа, который не такой большой — на физическое лицо от 2000 до 4000 рублей, - мы через суд будем требовать возмещения затрат на тушение. Это топливо, моточасы, человекочасы. Ресурсы на тушение пожаров задействованы очень большие. Разброс на самом деле большой. Условно говоря, от 11 тысяч, в зависимости от площади пожара, до 52-х. Я не называю самые большие. Это без того ущерба... Только на тушение пожара и соответствующие санкции. Плюс если еще будет доказано, что человек поджег лесной массив, а вы же понимаете, что ущерб лесному массиву очень большой, то можно через суд. Там до двух - трех миллионов доходит сумма, - сказал Станислав Носков, директор Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области.