Зауральцам запретили жарить шашлык и сжигать мусор

В Курганской области с 15 апреля устанавливается особый противопожарный режим.

Запрещается: сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки; разводить костры и проводить пожароопасные работы; использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населенных пунктах.

При объявлении штормового предупреждения в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды будет введен запрет на топку печей и котельных установок, не имеющих искрогасителей или других подобных устройств, уточнили в пресс-службе главы региона.

Кроме того, решением департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов будет установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезда в них транспортных средств; в целях обеспечения пожарной безопасности введено ограничение на проведение в лесах определенных видов работ.

Также жителям рекомендовано ограничить посещение водных объектов в целях любительского рыболовства, уточнили в пресс-службе главы региона.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Если вследствие пожара наступят тяжкие последствия для здоровья или гибель человека, а также будет уничтожено или повреждено чужое имущество на сумму более 250 тысяч рублей, виновник привлекается к уголовной ответственности.