Зауральцев научат грамотному обращению с финансами

Центральный Банк России ведёт работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности населения страны. Специалисты банка предоставляют информацию, которая поможет жителям Курганской области свободнее ориентироваться в мире финансов, выбирать именно те услуги, которые им нужны, не попадаться на уловки мошенников.

В настоящее время на интернет - платформе Банка России проходит множество обучающих занятий в форме вебинаров. С их помощью можно познакомиться с основами финансовой грамотности, научиться экономить, правильно выбирать банки и банковские продукты и вкладывать свои средства для получения дохода.

По информации сайта , онлайн-занятия можно послушать, пройдя по ссылкам ниже:

- для старшего поколения;

- для взрослых и студентов;

- для учащихся.