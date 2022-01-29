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Зауральцев научат грамотному обращению с финансами

Полезно.

27 января, 2022 - 11:00

Центральный Банк России ведёт работу по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности населения страны. Специалисты банка предоставляют информацию, которая поможет жителям Курганской области свободнее ориентироваться в мире финансов, выбирать именно те услуги, которые им нужны, не попадаться на уловки мошенников.
В настоящее время на интернет - платформе Банка России проходит множество обучающих занятий в форме вебинаров. С их помощью можно познакомиться с основами финансовой грамотности, научиться экономить, правильно выбирать банки и банковские продукты и вкладывать свои средства для получения дохода.
По информации сайта , онлайн-занятия можно послушать, пройдя по ссылкам ниже:
- для старшего поколения;
- для взрослых и студентов;
- для учащихся.

27 января, 2022 - 11:00

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