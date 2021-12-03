Зауральцев приглашают проверить свои знания по истории

3 декабря зауральцы смогут проверить свои знания по истории в онлайн-формате. В День Неизвестного солдата пройдет международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», сообщает Молодёжный портал PROSPEKT45.

Акция направлена на сохранение и популяризацию исторических знаний, привлечение внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне. В очередной раз мероприятие охватит все регионы Российской Федерации и 50 стран мира. Предполагается, что к нему присоединится около 1 миллиона человек.

Участникам теста будет предложено за 30 минут ответить на 30 вопросов. По итогам прохождения теста всем желающим будет направлен сертификат.

В Курганской области тест проводится под кураторством Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе. Принять участие в тестировании может любой желающий как на специальных официально зарегистрированных площадках, так и на сайте Международной акции big-history.ru.

В Курганской области до 2 декабря идёт процесс регистрации площадок.