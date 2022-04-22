Зауральцев приглашают сдать кровь

«Горячая линия» по вопросам безвозмездного донорства состоится в Зауралье 20 апреля.

Задать вопрос можно будет с 9:00 до 12:00 часов по телефону в Кургане: 46-21-17. В Шадринске она будет работать с 10:00 до 12:00. Телефон: 8(35253) 7- 45 – 33,

Акция по забору крови состоится 23 апреля. С 8:30 до 12:00 часов можно будет прийти по Ленина, 40 А в Кургане и по Михайловской, 112 в Шадринске. Телефон для справок в Кургане - 46-21-17, в Шадринске - 8(35253) 7- 45 - 33.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, стать донором крови и ее компонентов может любой здоровый человек старше 18 лет с массой тела не менее 50 кг.

Фото Николая Пушилина.

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