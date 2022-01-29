Зауральцев проконсультирует главврач онкодиспансера

Курганский областной онкологический диспансер 4 февраля с 13:00 до 15:00 часов состоится «горячая линия» по вопросам оказания онкологической помощи, на вопросы ответят главный врач онкологического диспансера Гиви Сепиашвили; заместитель главного врача по медицинской части Артем Власов. Телефоны «горячей линии»: 43-75-35; 43-75-36. Возникновение ряда раковых заболеваний можно предотвратить с помощью норм здорового поведения, подчеркнули в центре медицинской профилактики.

• Своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

• Отказ от вредных привычек – табакокурения, употребления алкоголя.

• Достаточная физическая активность. Режим дня должен включать различные формы физической активности: утреннюю гимнастику, прогулки, спорт.

• Сбалансированное питание, потребление здоровой пищи. Полезно ежедневно употреблять 500 г овощей и фруктов (без учета картофеля). Желательно сократить потребление продуктов с большим количеством жира, сахара, соли.

• Разумная длительность пребывания на солнце и в солярии.

• Планирование семьи, использование современных средств контрацепции для предупреждения нежелательной беременности и профилактики абортов.

• Недопущение стрессов.