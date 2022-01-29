Зауральцы без пересадок будут летать из Кургана до Симферополя с июня по октябрь

Курганцы в сезон летних отпусков смогут долететь из областного центра в Симферополь. Перелеты по этому маршруту планирует запустить ООО «Северный ветер» на воздушных судах Boeing 738/737-800.

Полеты будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Время вылета из Симферополя в 11:20 прилета в Курган 17:00.

Из Кургана - в 18:00, прилет в Симферополь - в 19:50 (время местное).

Продажу билетов планируется начать на этой неделе. Их стоимость авиакомпания устанавливает самостоятельно, минимальный тариф составит 4 000 рублей, средний – 8 500 рублей, сообщили в правительстве Курганской области.

Также Росавиацией проведено распределение субсидий на билеты из Кургана до Симферополя по специальному тарифу для некоторых категорий граждан РФ. К таким категориям относятся граждане в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства II или III группы и имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Размер специального тарифа составляет 3875 руб. - в одну сторону без учета стоимости оформления билета.

Актуальную информацию все же узнавайте на официальном сайте аэропорта города Кургана.

«Вопросы развития авиакомплекса находятся на постоянном контроле у губернатора Курганской области. Результатом работы стало увеличение количества маршрутов» - считает директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.