Зауральцы, есть вопросы по клещевому энцефалиту – звоните на «горячую линию

Управление Роспотребнадзора по Курганской области с 16 по 27 мая 2022 года проводит «горячую линию» по профилактике клещевого энцефалита.

Специалисты Управления дадут разъяснения по правилам индивидуальной защиты от нападения клещей. Объяснят, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, что делать, если при исследовании клеща установлено, что результат положительный.

Проконсультируют по основным признакам болезни и расскажут где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Операторы осуществляют круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Консультации специалистами Управления Роспотребнадзора по Курганской области проводятся в соответствии с режимом работы с 8-30 до 17-30.

Телефоны для консультаций: Единый консультационный центр - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный; в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области (г. Курган): 8(3522)46-12-52. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» - 8(3522) 24-11-59.

Телефоны специалистов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Курганской области:

Кетовский территориальный отдел: Кетовский район - 8 (35231) 2-31-31; Половинскийрайон - 8 (35238) 9-21-20.

Петуховский территориальный отдел: Петуховский район - 8(35235) 3-82-80; Макушинскийм.о. - 8 (35236) 2-09-01.

Лебяжьевский территориальный отдел: Лебяжьевский район - 8 (35237) 9-06-50.

Катайский территориальный отдел: Катайский район - 8 (35251) 2-10-27; Далматовский район - 8 (35252) 3-67-56.

Шумихинский территориальный отдел: Шумихинский м.о. - 8 (35245) 2-09-10; Щучанский район - (35244) 3-71-84; Куртамышский район - 8 (35249) 2-14-17.

Шадринский территориальный отдел: г. Шадринск - 8 (35253) 6-29-35; Каргапольский район - 8 (35256) 2-18-23.

По информации 45.rospotrebnadzor.ru.

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