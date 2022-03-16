Зауральцы, есть вопросы по сбору денег в школах – звоните в департамент образования

«Горячая телефонная линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся школ и детских садов Курганской области пройдёт в Департаменте образования и науки 23 марта с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00 часов).

В этот день на вопросы жителей региона ответят специалисты отдела государственного надзора и контроля в сфере образования по телефонам: 8 (3522) 25-53-09 (и.о. начальника отдела Елена Леонидовна Мартыненко), 8 (3522) 64-02-81 (главные специалисты Наталья Вадимовна Лескевич и Наталья Владимировна Тышкевич), 8 (3522) 25-48-31 (главные специалисты Элеонора Сергеевна Вороновская и Ирина Витальевна Сенькина).

По информации пресс-службы Департамента образования и науки Курганской области.